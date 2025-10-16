Tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Hà Nội

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra trong 3 ngày 15-17/10. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thủ đô.

Chủ đề Đại hội XVIII là: "Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Phương châm Đại hội XVIII là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Chuyển biến từ khẩu hiệu thành hành động cụ thể

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đánh giá rất cao Báo cáo chính trị mà Hà Nội đã xây dựng.

"Tôi thực sự vui mừng và hạnh phúc khi thấy Hà Nội xác định được các khâu đột phá phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay, tinh thần đổi mới và thể hiện quyết tâm chính trị rất cao", ông Phú chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Ảnh: CTV).

Theo ông Phú, những định hướng lớn đó được thể hiện rõ trong 5 quan điểm, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 chương trình đột phá, trong đó có 3 điểm mà ông đặc biệt ấn tượng.

Thứ nhất, Hà Nội thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy, phương pháp và phong cách lãnh đạo, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược. Thành phố phải đi đầu trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, giáo dục, phát triển kinh tế tư nhân, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cũng như trong hội nhập quốc tế.

Thứ hai, Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận và quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, báo cáo chính trị đã chỉ ra 6 nhóm bất cập. Lần này, tinh thần không chỉ là phát triển các động lực mới mà còn tập trung khắc phục triệt để những điểm nghẽn để tạo bước chuyển mạnh mẽ, bền vững.

Thứ ba, để làm được những điều đó, cần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ những nguồn lực đặc thù của thủ đô - đó là tài nguyên văn hóa, tài nguyên trí tuệ, tài năng, phẩm chất và tình yêu thủ đô của người Hà Nội.

"Đây chính là động lực nội sinh lớn nhất để phát triển. Đồng thời, phải nâng cao phương thức lãnh đạo và hiệu lực quản lý để các chủ trương, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống", ông Phú nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, đánh giá chủ đề Đại hội XVIII của Hà Nội là tương đối bao trùm, khá toàn diện các lĩnh vực, vừa truyền thống vừa hiện đại, thể hiện rất rõ các nhóm trọng tâm như văn hiến, xây dựng Đảng, đột phá, phát triển.

"Có thể nói chủ đề lần này đã phản ánh vị trí của thủ đô, khát vọng của thủ đô và định hướng mới cho thủ đô. Điều này được thể hiện rõ ràng trong văn kiện", bà An nói.

Theo bà An, một điểm rất mới và rất quan trọng là lần đầu tiên Hà Nội đưa tiêu chí hạnh phúc vào văn kiện. Đây là điểm rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới con người, lấy con người làm trung tâm.

Bà cho cũng cho rằng việc này cho thấy sự chuyển biến từ khẩu hiệu thành hành động cụ thể, được thể hiện ngay trong văn kiện.

Vị chuyên gia đánh giá đây chính là điều làm cho nhân dân thủ đô cảm thấy niềm tin được củng cố hơn. Thông qua đại hội, người dân hiểu hơn và tin hơn vào đường hướng phát triển của thủ đô.

"Đây là điểm nổi bật và rất quan trọng. Đạt được hạnh phúc là bao trùm cả kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, đời sống tinh thần, giải quyết những vấn đề "nóng" như ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm dòng sông, ngập lụt, an toàn thực phẩm...", bà An nhấn mạnh.

Hà Nội đang cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, bà An cho rằng chủ đề lần này còn nhấn mạnh đến yếu tố đột phá. Các nghị quyết của Trung ương đã chỉ rõ vai trò, vị trí đặc biệt của thủ đô, không chỉ trong phạm vi Hà Nội mà còn cả vùng. Hà Nội là động lực, phải đi đầu nên bắt buộc phải có sự đột phá.

Vị chuyên gia lưu ý bên cạnh chủ đề bao quát, cần nhấn mạnh thêm một số ý để mục tiêu có tính khả thi hơn như phải cụ thể hóa, phải có tiêu chí đánh giá, phải có sự giám sát trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, nếu không chỉ tiêu có thể trở thành hình thức.

"Độ đo lường và sự giám sát chính là yếu tố quyết định để các chỉ tiêu được thực hiện thực chất", bà An lưu ý.

Văn kiện được chuẩn bị công phu, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới

Ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, cho biết thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo nghiêm túc, bài bản việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện.

Theo ông Toản, quá trình triển khai được thực hiện khoa học, dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản (Ảnh Viết Thành).

Ông Toản cho hay đa số ý kiến thống nhất cao với nội dung các dự thảo, khẳng định văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, có nhiều điểm mới, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và phương pháp tiếp cận toàn diện của Đảng.

"Các văn kiện phản ánh rõ sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết tinh giữa lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, thể hiện quyết tâm, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tạo sự đồng thuận xã hội, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc", ông Toản nói.

Về chủ đề đại hội, ông Toản cho biết đa số ý kiến nhất trí cao, cho rằng chủ đề mang tính khái quát sâu sắc, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn, mục tiêu và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đồng thời, các ý kiến đề nghị nhấn mạnh thêm các yếu tố "quốc phòng - an ninh", "phát triển con người" hoặc bổ sung thành tố "tự do" để làm sâu sắc giá trị nhân văn, dân chủ, theo lời Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.