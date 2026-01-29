CSGT tìm chủ nhân chiếc ví da rơi bên đường

Ngày 29/1, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 khu vực Bạc Liêu (thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Cà Mau), sáng 28/1, tổ công tác do Trung tá Châu Văn Đen làm tổ trưởng, tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông lưu động trên tuyến quốc lộ 1, phát hiện một cái ví da rơi trên đường đoạn xã Phong Thạnh.

Chiếc ví được cán bộ CSGT ở Cà Mau nhặt được và đã liên hệ với người bị mất để sớm trao trả lại (Ảnh: CTV).

Ngay sau đó, tổ công tác kiểm tra bên trong ví da có một số giấy tờ tùy thân mang tên N.C.C. (39 tuổi, trú tại xã Phong Thạnh), 4 thẻ ngân hàng, tiền mặt hơn 4,8 triệu đồng.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ chiếc ví và liên hệ với Công an xã Phong Thạnh để tìm người đánh rơi tài sản.

"Hiện đơn vị phối hợp với công an địa phương đã liên hệ được chủ nhân của chiếc ví da này", một cán bộ của Đội CSGT đường bộ số 2 cho hay.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trung tá Châu Văn Đen, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 khu vực Bạc Liêu, cho biết công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được đơn vị triển khai đúng kế hoạch được giao.

"Trong quá trình làm nhiệm vụ, trường hợp nhặt được tài sản của người dân đánh rơi, tôi và anh em trong đơn vị luôn kiểm tra, bảo quản cẩn thận, phối hợp với cơ quan địa phương sớm tìm được người bị mất tài sản để trao trả lại, trên tinh thần vì nhân dân phục vụ", Trung tá Châu Văn Đen bày tỏ.