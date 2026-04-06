Tìm thấy thi thể thợ điêu khắc lăng mộ ở nơi địa hình dốc đứng, hiểm trở

Chiều 6/4, ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An), cho biết lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể anh L.V.D. (SN 1980, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ).

Theo ông Sơn, thi thể anh D. được phát hiện trên khu vực đỉnh thung 2, thuộc lèn Rỏi, xã Tân Kỳ.

Khu vực khoanh đỏ là nơi lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh L.V.D. (Ảnh: Trần Cốp).

“Người nhà đã lên nhận dạng, xác định đúng là anh D.. Lực lượng công an đang xử lý vụ việc theo trình tự quy định trước khi bàn giao thi thể cho gia đình an táng”, ông Sơn thông tin.

Theo anh Trần Văn Cốp (trú xã Tân Kỳ), khoảng 15h ngày 6/4, đoàn của anh phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ. Sự việc được thông báo cho chính quyền địa phương và gia đình anh D. ngay sau đó.

Trước đó nhóm của anh Cốp và các lực lượng của xã đã tìm kiếm ở 7 thung thuộc lèn Rỏi nhiều lần, tuy nhiên mọi người ưu tiên khu vực thung lũng, hang hay vực sâu vì nghĩ nếu bị nạn, anh D. sẽ rơi xuống phía dưới.

“Đầu giờ chiều nay, chúng tôi quyết định đi ngược lên đỉnh thung. Quá trình di chuyển chúng tôi không tìm thấy dấu vết nào khả nghi về việc đã có người đi qua. Anh em phải dùng dao, rựa phát quang dây leo, bụi rậm để đi lên. Khu vực phát hiện thi thể anh D. cách chân núi khoảng 800m nhưng địa hình dốc đứng, hiểm trở”, anh Cốp cho hay.

Khoảng hơn 1.000 lượt người thuộc nhiều lực lượng và người dân địa phương được huy động tìm kiếm anh D. trong 3 ngày qua (Ảnh: N. Trung).

Như Dân trí đã thông tin, sáng 3/4, anh L.V.D. (thợ điêu khắc lăng mộ) rời nhà. Tối cùng ngày không thấy anh về, cũng không liên lạc được nên gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 4/4, gia đình anh D. trình báo sự việc đến Công an xã Tân Kỳ đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Chính quyền xã Tân Kỳ đã huy động khoảng 200 người gồm công an, quân sự địa phương, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân xã và người dân tìm kiếm anh D..

Chiều 4/4, lực lượng chức năng phát hiện xe máy anh D. ở khu vực chùa Tân Kỳ. Theo nhóm thợ xây ở đây, sáng 3/4, một người đàn ông có đặc điểm giống anh D. đi sâu vào khu vực núi phía sau chùa.

Các lực lượng đã triển khai tìm kiếm trên diện rộng ở 7 thung thuộc lèn Rỏi với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái (Flycam). Trong sáng 6/4, có khoảng 60 thợ rừng từ các địa phương khác nhau đến khu vực lèn Rỏi tham gia tìm kiếm anh D..

"Ước tính, khoảng hơn 1.000 lượt người đã được huy động tìm kiếm anh D. trong 3 ngày qua", Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ thông tin.