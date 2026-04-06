Bé trai đạp xe đi lạc hơn 80km giữa đêm khuya

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã giúp đỡ cháu N.V.Đ. (SN 2011), trú tại tổ dân phố Lê Lợi, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trở về nhà an toàn.

Sau khi được cảnh sát giao thông liên hệ báo tin, gia đình đã tới đón cháu bé về nhà an toàn (Ảnh: Cảnh sát giao thông Quảng Trị).

Lúc 0h30 cùng ngày, quá trình tuần tra, kiểm soát tại km657 trên quốc lộ 1A, địa phận phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện cháu Đ. đi xe đạp trong đêm tối.

Qua tìm hiểu, lực lượng chức năng xác định cháu bé đi lạc, không thể nhớ đường về nên đạp xe trên quốc lộ. Vị trí Cảnh sát giao thông phát hiện Đ. cách nhà cháu bé hơn 80km.

Các cán bộ, chiến sí Cảnh sát giao thông Quảng Trị đã liên hệ gia đình đón cháu Đ. về nhà an toàn.