Tiếp tục có kiến nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh

Ngày 4/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến của người dân về việc nghiên cứu đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trước đó, cử tri nêu ý kiến trên cổng góp ý thành phố với nội dung, kiến nghị thành phố sớm xem xét, đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh nhằm ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của ông đối với sự phát triển của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bá Thanh thăm đường hoa xuân Đà Nẵng trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo phản hồi của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, liên quan đến đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh, đơn vị đã đề xuất Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đưa vào quỹ tên đường để xem xét.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, căn cứ vào hồ sơ các tuyến đường đề nghị đặt tên phù hợp của UBND các xã, phường, Sở sẽ lấy ý kiến từ cơ quan, tổ chức liên quan trước khi đề xuất hội đồng tư vấn đưa vào dự thảo đề án, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét.

Đây không phải là lần đầu tiên cử tri Đà Nẵng có kiến nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh. Trước đó, cử tri huyện Hòa Vang (cũ) cũng đã nêu kiến nghị này.

Năm 2015, truyền thông cũng đưa tin về việc cử tri có ý kiến đổi tên cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước thành cầu Nguyễn Bá Thanh.