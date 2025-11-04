Tiếp tục có kiến nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh
(Dân trí) - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tiếp tục trả lời kiến nghị của cử tri liên quan việc đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Ngày 4/11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến của người dân về việc nghiên cứu đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Trước đó, cử tri nêu ý kiến trên cổng góp ý thành phố với nội dung, kiến nghị thành phố sớm xem xét, đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh nhằm ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của ông đối với sự phát triển của Đà Nẵng.
Theo phản hồi của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, liên quan đến đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh, đơn vị đã đề xuất Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đưa vào quỹ tên đường để xem xét.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, căn cứ vào hồ sơ các tuyến đường đề nghị đặt tên phù hợp của UBND các xã, phường, Sở sẽ lấy ý kiến từ cơ quan, tổ chức liên quan trước khi đề xuất hội đồng tư vấn đưa vào dự thảo đề án, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét.
Đây không phải là lần đầu tiên cử tri Đà Nẵng có kiến nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh. Trước đó, cử tri huyện Hòa Vang (cũ) cũng đã nêu kiến nghị này.
Năm 2015, truyền thông cũng đưa tin về việc cử tri có ý kiến đổi tên cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước thành cầu Nguyễn Bá Thanh.
Ông Nguyễn Bá Thanh (1953-2015) từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Trong suốt thời gian làm lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ông Thanh đã góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố và có các chính sách an sinh xã hội tồn tại cho đến ngày nay như chương trình "5 không 3 có".
5 không gồm: không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không giết người cướp của; 3 có gồm: có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị.