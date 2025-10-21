Tích hợp cẩm nang giải đáp pháp luật trên VNeID

Chiều 21/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương hướng phát triển Cổng Pháp luật quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp (Ảnh: H.G).

Theo ông Phạm Đức Dụ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp), Cổng Pháp luật quốc gia được định hướng trở thành hệ thống cung cấp thông tin toàn diện về pháp luật Việt Nam, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, công khai, minh bạch, thân thiện, dễ tiếp cận.

Cổng sẽ hình thành kênh tương tác hai chiều với người dân, doanh nghiệp trong việc tham vấn, phản ánh, kiến nghị về chính sách.

Đến ngày 9/11, Cổng Pháp luật quốc gia sẽ hoàn thành việc cấu trúc, hệ thống lại chuyên mục trên nền tảng công nghệ mới; xây dựng giao diện hiện đại, thân thiện; tích hợp hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID cho cá nhân, tổ chức nhằm xác thực người dùng khi góp ý văn bản, phản ánh chính sách, khai thác các dịch vụ nâng cao.

Đáng chú ý, nội dung Cổng Pháp luật quốc gia sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID, đồng thời bổ sung Cẩm nang giải đáp thực thi pháp luật phục vụ chính quyền địa phương hai cấp…

Để bảo đảm tiến độ, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý sơ kết 5 tháng vận hành; phối hợp cùng Tập đoàn FPT hoàn thiện, kiểm thử và ra mắt phiên bản nâng cấp đúng hạn. Cục Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn thủ tục, giải ngân vốn đầu tư…

Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý Lê Vệ Quốc phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: H.G).

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đề nghị Tập đoàn FPT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp để hoàn thiện Cổng Pháp luật quốc gia.

Cục Công nghệ thông tin được yêu cầu cùng FPT rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển Cổng Pháp luật quốc gia bảo đảm đúng tiến độ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Chuẩn bị tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 2025

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc vừa nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Theo báo cáo của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, đến nay các công việc chuẩn bị cho buổi lễ đang được tập trung triển khai. Công tác hành chính, xây dựng các văn kiện, nội dung, công tác tổ chức, các hoạt động truyền thông, thi đua khen thưởng, tài chính,... cũng đang được khẩn trương tiến hành theo đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng công việc.

Thời gian tới, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nội dung các văn kiện phục vụ cho buổi lễ. Cục sẽ phối hợp với đơn vị, cơ quan báo chí, triển khai các hoạt động truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức các hoạt động truyền thông (tọa đàm, phóng sự, tuyến tin bài) trước, trong và sau buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc thống nhất các nội dung để buổi lễ được tiến hành một cách chu đáo, chuyên nghiệp, thành công tốt đẹp. Ông yêu cầu các đơn vị rà soát và chủ động hoàn thiện phần việc theo phân công, có khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cáo để xử lý.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp giao Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý khẩn trương nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật 2025.