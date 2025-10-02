Thuyền chở 4 trẻ bị lật, 2 cháu tử vong

Sáng 2/10, ông Bùi Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân, xác nhận với phóng viên Dân trí về một vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn, cướp đi sinh mạng của 2 cháu nhỏ.

“Chính quyền địa phương đang tiếp tục kêu gọi sự chung tay hỗ trợ để phần nào chia sẻ mất mát, động viên gia đình vượt qua nỗi đau”, ông Hồng nói.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 30/9 tại đập Nghia, xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân. Sau bữa cơm trưa, khi người lớn không để ý, 4 cháu nhỏ đã rủ nhau ra khu vực đập nước gần nhà chơi.

Tại đây, các cháu phát hiện chiếc thuyền của ông Đ.X.C. để trên bờ, liền kéo xuống cùng nhau chèo ra xa. Trong lúc vui đùa, thuyền bất ngờ lật úp khiến cả 4 cháu rơi xuống nước.

Người dân địa phương phát hiện đã nhanh chóng lao ra ứng cứu. Tuy nhiên, do mực nước sâu và dâng cao sau bão số 10, chỉ 2 cháu được đưa lên bờ an toàn, 2 cháu còn lại đã không qua khỏi.

Hai nạn nhân xấu số là cháu Đ.T.H.T. (SN 2017, con ông Đ.X.B.) và cháu Đ.X.N. (SN 2021, con ông Đ.X.H.). Cả 2 cháu đều là người dân tộc Thổ. Gia đình cháu T. thuộc diện cận nghèo, gia đình cháu N. là hộ đặc biệt khó khăn.

Gia đình anh H. là hộ nghèo nhất ở xóm Đồi Chè, tổ chức đám tang cho con trong căn nhà lụp xụp (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Ông Trương Văn Tùng, Bí thư Chi bộ xóm Đồi Chè, cho biết nơi xảy ra sự việc chỉ cách nhà các cháu 50-70m.

“Cả 2 gia đình đều thuộc diện khó khăn nhất xóm. Các cháu sống chủ yếu với ông bà, bố mẹ thường xuyên đi làm xa. Tai nạn xảy ra khiến cả xóm bàng hoàng thương xót”, ông Tùng chia sẻ.

Ngay sau sự việc đau lòng, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Giai Xuân đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bước đầu 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có con gặp nạn.