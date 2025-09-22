Thực hư việc bảo vệ xô đổ xe máy du khách xuống bãi biển ở Đà Nẵng

Ngày 22/9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến clip cho rằng nhân viên đơn vị này xô đổ xe máy của du khách xuống bãi biển.

Clip này được lan truyền trên mạng xã hội vào tối 21/9. Thời điểm ghi hình, một nhân viên của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng di chuyển 2 xe máy của du khách bị khóa cổ, đang đỗ trên vỉa hè, xuống bãi cát tại bãi biển dọc đường Võ Nguyên Giáp.

Người quay cho rằng bảo vệ xô đổ xe, khi thấy một xe đổ hẳn dưới bãi biển (Ảnh cắt từ clip: Nguyễn Trung).

Trong clip, người quay cho rằng bảo vệ xô đổ xe khi thấy một phương tiện ngã hẳn, một xe khác đang được nhân viên dựng lại. Trong khi đó nhân viên bãi biển có giải thích “họ đang giải phóng vỉa hè vì các xe máy chắn lối đi bộ của mọi người”.

Theo Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, sự việc xảy ra khoảng 16h30 ngày 21/9 tại khu vực vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp (bãi biển Mỹ An).

Khi tuần tra, Đội Quản lý trật tự du lịch phát hiện một số xe máy đậu, đỗ trên vỉa hè không đúng quy định. Tại khu vực này có bố trí và lắp đặt biển cấm. Trong clip, nhân viên cũng giải thích rõ đây là khu vực cấm đỗ xe máy.

Thời điểm đó, nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch đã phát loa thông báo, tìm chủ xe nhưng không nhận được phản hồi. Để đảm bảo không gian cho lối đi bộ trong thời điểm khách đông, lực lượng chức năng buộc phải di chuyển những phương tiện này xuống bãi cát.

Tại khu vực vỉa hè ven biển đường Võ Nguyên Giáp có lắp đặt biển cấm đỗ xe máy (Ảnh: A Giáp).

Trong quá trình di chuyển, do bãi cát gồ ghề, mềm nên một xe máy bị nghiêng đổ, sau đó nhân viên trật tự đã chỉnh sửa lại. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, một người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội, gây ra nhiều thông tin trái chiều.

Đơn vị này cho biết, dọc tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa đã bố trí nhiều bãi giữ xe, đồng thời lắp đặt bảng khuyến cáo, biển cấm đậu, đỗ trên vỉa hè để dành không gian cho người đi bộ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp cố tình đỗ xe lấn chiếm, thậm chí khóa cổ xe, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo, người dân và du khách khi đến các bãi biển Đà Nẵng không đậu, đỗ xe trên vỉa hè, nên đưa xe vào các bãi giữ hoặc khu nhà tắm nước ngọt để bảo đảm an toàn, mỹ quan.