Thủ tướng gợi ý Cần Thơ thí điểm xây nhà ở cho thuê lâu dài với giá hợp lý

Sáng 26/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng "2 con số", giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhấn mạnh Cần Thơ có vị trí, vai trò rất quan trọng với sự phát triển của khu vực và cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương những kết quả tích cực của địa phương. Song ông cũng thẳng thắn cho rằng tiềm năng của thành phố chưa được phát huy hết, Cần Thơ cũng đối mặt nhiều hạn chế, thách thức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Điển hình, tốc độ tăng GRDP quý I vẫn thuộc nhóm thấp của cả nước, chưa đạt kịch bản đề ra (9,52%); chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt yêu cầu; giải ngân đầu tư công vẫn là điểm nghẽn; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế…

Nhận định thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, Thủ tướng cho rằng Cần Thơ phải nỗ lực cao hơn để đạt mục tiêu đề ra, phát triển nhanh, bền vững.

“Dư địa chúng ta còn, cơ hội chúng ta có, nhưng cách tổ chức triển khai thực hiện như thế nào", theo lời người đứng đầu Chính phủ.

Cho rằng Cần Thơ chưa mạnh dạn đề xuất cơ chế cụ thể với Trung ương để triển khai các dự án, Thủ tướng yêu cầu địa phương đổi mới tư duy, cách làm, tập trung kiến tạo phát triển.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng đề nghị Cần Thơ chủ động rà soát nội dung quy hoạch thành phố, hoàn thành việc lập, điều chỉnh các quy hoạch trong hệ thống bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy hoạch vùng ĐBSCL, trên cơ sở đó triển khai các dự án.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhấn mạnh nhiều dự án lớn tại Cần Thơ có ý nghĩa lớn không chỉ với địa phương mà còn với cả vùng ĐBSCL và cả nước, Thủ tướng yêu cầu tập trung thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, quốc tế, có tính liên kết vùng, kết nối các cực tăng trưởng của Thành phố…

Cần Thơ cũng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, kiên quyết thu hồi các dự án thực hiện không đúng, bảo đảm nguyên vật liệu cho những công trình lớn.

Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương xử lý dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng tối đa nguồn lực cho phát triển.

"Những vấn đề khó nhất Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã xử lý, phần còn lại là trách nhiệm của địa phương, phải khẩn trương rà soát, đưa quan điểm xử lý để các dự án trở lại triển khai, hoạt động, phát huy hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, nâng cao hiệu lực thực thi công vụ; đặc biệt, cần tập trung sắp xếp, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư; chủ động, linh hoạt trong tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân sự phù hợp nhu cầu và tình hình thực tiễn, cũng là yêu cầu Thủ tướng đặt ra với địa phương, đi kèm với việc quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận cuộc làm việc (Ảnh: Đoàn Bắc).

Mặt khác, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Cần Thơ triển khai có hiệu quả khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần, nhất là với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, Thành phố cần khẩn trương phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành đầu tư phát triển đồng bộ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và hệ thống các cơ sở y tế trên địa bàn; sắp xếp các cơ sở y tế và giáo dục.

Liên quan chính sách an sinh xã hội, Thủ tướng định hướng Cần Thơ xây dựng nhà ở xã hội, thí điểm triển khai nhà ở cho thuê dài hạn với chi phí hợp lý; tăng cường phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng bảo vệ môi trường…