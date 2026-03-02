Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Tối 1/3, tại phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hòa), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai.

Theo báo cáo, tại tỉnh Khánh Hòa có các dự án thành phần đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Riêng dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư đã hoàn thành 20/31,5km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo sau khi kiểm tra công tác xây dựng cao tốc đi qua miền Trung (Ảnh: Anh Kỳ).

Đối với 4 đoạn tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong (4 đoạn đi qua 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk), đến nay đã cơ bản thông xe kỹ thuật, còn khoảng 6km chưa thảm nhựa.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chấp thuận chủ trương triển khai dự án Đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt nhằm tăng cường kết nối liên vùng, nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị Thủ tướng chấp thuận dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt (Ảnh: Anh Kỳ).

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu trong việc khắc phục khó khăn, vượt nắng thắng mưa, nhanh chóng xử lý thiệt hại do mưa lũ để sớm hoàn thành các đoạn tuyến.

Đối với tuyến Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, đã đưa vào khai thác toàn dự án từ tháng 1, Thủ tướng yêu cầu rà soát các bất cập (nếu có) để kịp thời khắc phục, hoàn thiện, nhất là các hạng mục trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu.

Với 4 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) huy động lực lượng, tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3.

Thủ tướng lưu ý các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống giám sát điều hành, trạm dừng nghỉ, trạm cung cấp nhiên liệu; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác phục vụ nhân dân.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang được xây dựng dở dang (Ảnh: Trung Thi).

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các tỉnh khai thác hiệu quả tuyến cao tốc; hoàn thiện quy hoạch tỉnh; tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện phát triển mới; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nơi dự án đi qua.

Đối với các kiến nghị, trong đó có đề xuất của tỉnh Khánh Hòa về đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc; giao các bộ, ngành nghiên cứu hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định.