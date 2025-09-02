Thủ tướng: Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba một cách thiết thực

Trưa 2/9, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đảng Cộng sản, đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, một biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế, được nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Ảnh: Dương Giang-TTXVN).

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát sao tình hình Cuba; chia sẻ những khó khăn, thách thức Cuba đang phải đối mặt.

Chủ tịch Miguel Diaz Canel chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về các chuyến thăm Việt Nam trong năm 2013, 2018 và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua cũng như không khí hào hùng tại Lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel đánh giá việc hai bên trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc ở các cấp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba; khẳng định mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như chia sẻ kinh nghiệm đạt được trong công cuộc đổi mới của Việt Nam và cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội của Cuba.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, giúp Cuba vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của bao vây cấm vận và bối cảnh quốc tế phức tạp; đánh giá cao các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba cho phát triển kinh tế - xã hội của Cuba và tăng cường quan hệ kinh tế song phương theo hướng thực chất, tận dụng các thế mạnh có tính bổ sung lẫn nhau giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ Cuba một cách thiết thực, cụ thể, đặc biệt là các dự án nông nghiệp theo mô hình của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực tại Cuba, cũng như các lĩnh vực quan trọng khác về năng lượng, công nghệ sinh học.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc hai bên đã tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là các thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024; đề xuất biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới trên tinh thần hiểu biết và chia sẻ, đồng hành cùng phát triển, cùng thắng.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lần này, thúc đẩy nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – Cuba, tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, đối thoại Quốc phòng, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba.

Kết thúc cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi Lãnh tụ Cách mạng Raul Castro, các Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba và lời mời Thủ tướng Chính phủ Cuba Manuel Marero Cruz trở lại thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.