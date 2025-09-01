Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba 385 tỷ đồng

Sáng 1/9, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương được ký kết trong dịp này gồm:

Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ Việt Nam và Cuba về đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025-2027.

Biên bản thỏa thuận Kỳ họp thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Cuba.

Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa UBND TPHCM, Việt Nam và Bộ Y tế Cuba.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu giữa Cục Lưu trữ, Bộ Nội vụ Việt Nam và Cục Lưu trữ Cuba (Ảnh: TTXVN).

Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu giữa Cục Lưu trữ, Bộ Nội vụ Việt Nam và Cục Lưu trữ Cuba.

Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế xanh và Tập đoàn Labiofarm.

Dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng lần 1. Đây là số tiền quyên góp được cho đến nay của chương trình ủng hộ toàn quốc "65 năm quan hệ giữa Việt Nam - Cuba" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì phát động.

Lễ trao tượng trưng quà tặng nhân dân Cuba số tiền quyên góp được cho đến nay của chương trình ủng hộ toàn quốc “65 năm quan hệ giữa Việt Nam - Cuba” do Hội chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì phát động (Ảnh: TTXVN).

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị, ngoại giao là nền tảng, kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Trên cơ sở những văn kiện, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024), hai Đảng, hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực quan trọng như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế...

Đồng thời, triển khai có trọng tâm, trọng điểm với phương châm đồng hành, hợp tác, cùng phát triển không chỉ trong năm "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" mà còn các năm tiếp tới.