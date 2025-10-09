Thủ tướng: "Tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy"

Ngày 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Chương trình). Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm ma túy một cách bền vững trên phạm vi từng xã, phường, đặc khu, từng tỉnh, thành phố và trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ma túy là hiểm họa không chỉ của mỗi quốc gia mà còn là của cả nhân loại. Trên thế giới hiện có hơn 275 triệu người sử dụng, lệ thuộc vào ma túy và dự báo tăng lên 300 triệu người vào năm 2030. Hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán ma túy trái phép trên toàn cầu gia tăng về quy mô, phức tạp về thủ đoạn, gây hậu quả lớn về con người, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, y tế, phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.

Với Việt Nam, thời gian qua, do chịu tác động trực tiếp của tình hình ma túy trên thế giới (đặc biệt là khu vực "Tam Giác Vàng"), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Việt Nam đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn sản xuất, tàng trữ và vận chuyển ma túy quốc tế.

Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm mạnh mẽ, ưu tiên dành nguồn lực lớn và quyết liệt phòng, chống ma túy.

Trong 9 tháng năm 2025, các lực lượng đã bắt giữ hơn 19.000 vụ, hơn 37.500 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy tổng hợp, hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, 243kg heroin và 971kg cần sa. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng vì thế yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy, không phó mặc, "khoán trắng" cho cấp dưới trong tổ chức thực hiện.

Cũng theo chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành kiểm tra, đôn đốc, đánh giá sự vào cuộc, trách nhiệm của các bộ, ngành, lãnh đạo UBND các cấp để báo cáo Thủ tướng xem xét, xử lý những trường hợp thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an tập trung chỉ đạo nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu "không ma túy" trong năm 2025 và đến hết năm 2030 có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma túy", 15-20% số tỉnh, thành phố không ma túy.