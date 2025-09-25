Thủ tướng: “Tranh thủ từng giờ, đưa chuyển đổi số vào mọi hoạt động”

Chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo. Phiên họp nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm và quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cả nước đang triển khai rất nhiều công việc để tăng tốc, bứt phá, trong đó việc thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Việc này, theo Thủ tướng, cũng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát nợ công, bội chi ngân sách trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình trong nước và thế giới.

Trước những “cơn gió ngược” với nhiều diễn biến mới, phức tạp, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phải không ngừng đổi mới, hành động quyết liệt, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Những động lực mới lãnh đạo Chính phủ đề cập là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo người đứng đầu Chính phủ, các nghị quyết "trụ cột" Bộ Chính trị vừa ban hành đều liên quan tới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nhấn mạnh tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi" và "thời gian là vàng ngọc", Thủ tướng quán triệt phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Dù ghi nhận nhiều kết quả bước đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, song theo Thủ tướng, còn nhiều việc phải làm với tinh thần "bắt kịp, tiến cùng và vượt lên".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thời gian qua, đồng thời đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra hạn chế và phân tích các bài học kinh nghiệm để có giải pháp trong thời gian tới.

Gợi ý một số nhiệm vụ cần tập trung, Thủ tướng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp, coi đây là vấn đề cấp bách với mốc tiến độ hoàn thành cụ thể, nhất là dữ liệu đất đai, nhà ở.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần hoàn thiện chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, khắc phục ngay các vướng mắc, ách tắc, bảo đảm thông suốt, đồng bộ, kết nối từ cơ sở tới Trung ương và từ cơ sở này tới cơ sở khác.