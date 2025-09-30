Thủ tướng thăm hỏi gia đình gặp nạn do lốc xoáy ở Ninh Bình

Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới viếng các nạn nhân tử vong, động viên thân nhân những người bị nạn và thăm hỏi người dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã viếng cụ Hoàng Văn Khiêm (SN 1934) và cụ Đoàn Thị Nhị (SN 1938), 2 nạn nhân thiệt mạng trong trận lốc xoáy xảy ra rạng sáng 29/9.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người bị nạn do thiên tai (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và người dân vùng bị thiên tai.

Khẳng định sự thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng tới hiện trường vụ sập nhà do lốc xoáy ngày 29/9, ở xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: VGP/Hà Văn).

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, địa phương cần hỗ trợ các hộ dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa.

Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói rét, không có chỗ ở.

Tại Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão Bualoi khiến 9 người tử vong, 50 người bị thương.

Trong đó, 8 nạn nhân tử vong do lốc xoáy làm sập đổ nhà. Riêng xã Quỹ Nhất có 4 nạn nhân, gồm vợ chồng ông Hoàng Văn Khiêm, bà Đoàn Thị Nhị, ông Nguyễn Văn Khanh (SN 1952); bà Trần Thị Râng (SN 1950).

Các nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1989, trú xã Hải Thịnh); bà Phạm Thị Hải (SN 1958, trú xã Hải Anh); bà Nguyễn Thị Sen (SN 1940, ở xã Hồng Phong) và ông Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1957, trú xã Chất Bình).

Trường hợp tử vong do cây đổ đè vào người là ông Bùi Văn Khíp (SN 1941, trú xã Gia Hưng).

Cùng ngày, Thủ tướng đã đi kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt, sập mái kè đê biển Hải Thịnh 3 (thị trấn Thịnh Long cũ nay là xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình), động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Do ảnh hưởng của mưa bão và triều cường, những ngày qua, kè đê biển Hải Thịnh 3 bị sạt, sập tại một số điểm. Địa phương đã di dời toàn bộ người dân trong khu vực nguy hiểm và nay đã cho phép người dân trở về nhà sau khi bảo đảm an toàn.

Tỉnh Ninh Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động thiết bị gồm hàng chục xe tải và máy cẩu, cùng cát, đá, bê tông từ nhiều doanh nghiệp... cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, tham gia xử lý sự cố. Tỉnh cũng chuẩn bị phương án dự phòng để khoanh vùng thiệt hại, giảm ảnh hưởng đến các xã Hải Ninh và Hải Hòa.