Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới ký Quyết định số 2359 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng Chính phủ mới phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới ký Quyết định số 2359/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành 24/10.
Trước đó, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chiều 20/10, ông Nguyễn Cảnh Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với 100% đại biểu tham dự tán thành.
Ông Toàn đảm nhiệm cương vị mới thay ông Hồ Tiến Thiệu nghỉ hưu.