Sáng 5/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới đầu cầu trụ sở Ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua 3/4 thời gian năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro gia tăng như: Xung đột, bất ổn kéo dài tại một số khu vực, trong đó có ASEAN; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại căng thẳng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm.

Trong khi đó, nước ta đang tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; quán triệt và tổ chức triển khai các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ương lần thứ 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng.

Theo Thủ tướng, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 9 tháng đầu năm tốt hơn cùng kỳ năm 2024.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, 9 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường,...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, trực tuyến đến các địa phương (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn, thách thức như: Tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn, nhất là do chính sách thuế quan của Mỹ; sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát; tỷ giá, giá vàng tăng cao; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; các động lực mới cần thời gian phát huy hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội có điểm gì tốt, điểm gì chưa tốt, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm; triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có gì còn bất cập, cần có giải pháp gì để khắc phục.

Theo chương trình, tại Phiên họp Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, quý 3 và 9 tháng đầu năm; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung quan trọng khác.