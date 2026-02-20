Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Ngày 20/2 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra, thăm, động viên lực lượng đang thi công, chỉ đạo thúc đẩy triển khai các dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) và Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Khảo sát và kiểm tra việc thi công các tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, kết quả của các chủ thể liên quan, đặc biệt là Tập đoàn Đèo Cả và cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Thủ tướng nhấn mạnh để phát triển kinh tế - xã hội thì trước hết phải phát triển hạ tầng.

Việc đầu tư các đường cao tốc kết nối với hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn với cả nước, nhất là kết nối các cửa khẩu với Trung Quốc, hoàn thành sớm ngày nào, thương mại, đầu tư, du lịch của hai tỉnh phát triển ngày đó, tạo thêm sinh kế cho bà con nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng đã cảm ơn người dân đã nhường đất cho dự án, tham gia dự án với các phần việc phù hợp; mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, thực hiện chuyển đổi sản xuất phù hợp; khai thác không gian mới do tuyến đường tạo ra để phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư, nhà thầu và kỹ sư, công nhân tiếp tục tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió.

Thủ tướng lưu ý các đơn vị thi công 3 ca 4 kíp, chỉ bàn làm, không bàn lùi nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để đến ngày 30/4 tới khánh thành cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, chào mừng 51 năm “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Trong chiều 20/2, tại xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu thi công về tình hình triển khai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Thủ tướng nhấn mạnh Lạng Sơn và Cao Bằng là hai tỉnh phên dậu của đất nước, nằm trong chủ trương phát triển hạ tầng chiến lược ở các vùng chiến lược của Đảng, Nhà nước,...

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn của các chủ thể liên quan. Thủ tướng khẳng định mục tiêu đến ngày 19/5 phải hoàn thành các giai đoạn 1 của các tuyến này.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, tất cả các chủ thể phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, lấy hiệu quả làm thước đo.

Trên cơ sở đề nghị của các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư, nhà thầu, Thủ tướng nhất trí bố trí vốn cho 2 dự án; yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, đề xuất Thường trực Chính phủ quyết định huy động, cân đối vốn từ các nguồn cho 2 dự án.

Trước việc còn một số vị trí nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được bàn giao, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án.

Trong đó, Bí thư cấp ủy cần trực tiếp chỉ đạo và làm Trưởng ban giải phóng mặt bằng để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Trong quá trình triển khai phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách hiện có nhưng phải công bằng trên tinh thần việc gì có lợi nhất cho dân thì làm.

Chỉ rõ trong kỷ nguyên mới, vùng đất cách mạng Cao Bằng, Lạng Sơn phải được đầu tư xứng đáng, Thủ tướng đề nghị lấy cảm hứng, phát huy tinh thần của trận đánh Đông Khê năm 1950, phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” thực hiện 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập Bộ chỉ huy “Chiến dịch Đông Khê năm 2026 - 85 ngày đêm hoàn thành 2 tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng” để rà soát, lập kế hoạch, chương trình hành động, điều chỉnh đường găng tiến độ, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.