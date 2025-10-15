Thủ tướng: “Không để có vùng tối, vùng xám, vùng lợi ích riêng”

Người dân đi 18km xác nhận giấy khai sinh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 15/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của địa phương cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Ban tổ chức).

“Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên trong thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế. Nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật phải bị xử lý, trong đó có cả vi phạm pháp luật.

Nguyên tắc tập trung dân chủ có lúc, có nơi thực hiện còn hình thức, chưa thật sâu sắc; đoàn kết nhưng chưa vững mạnh; chưa khai thác hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, nhất là yếu tố con người với quy mô dân số hơn 4,3 triệu người”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, Thanh Hóa cần phấn đấu trở thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để thực hiện mục tiêu đó, Thủ tướng lưu ý tỉnh cần tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội XIV của Đảng, cũng như Đại hội XX Đảng bộ tỉnh; khẩn trương thực hiện đồng bộ các quyết sách chiến lược gần đây của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt.

Địa phương cần sơ kết, đánh giá Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, cùng Nghị quyết 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thanh Hóa; rà soát, điều chỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp với chiến lược phát triển đất nước; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

“Phải coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và vận dụng linh hoạt, sáng tạo 5 nguyên tắc hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng”, Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý, Thanh Hóa cần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả; cần đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, tập trung nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và thúc đẩy phong trào “bình dân học vụ số”.

“Qua kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bát Mọt, tôi thấy việc kết nối giữa các cơ sở dữ liệu chưa thông suốt, người dân vẫn phải đi lại nhiều lần. Có người đi xin giấy khai sinh phải di chuyển 18km để xác nhận, trong khi trung tâm đã có đủ thông tin cần thiết”, Thủ tướng dẫn chứng.

Thủ tướng chỉ đạo, Thanh Hóa phải chú trọng việc phát triển chính quyền số, khẩn trương kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp trong tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại. Đồng thời, cần hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các nền tảng dữ liệu số.

“Có 2 việc rất cơ bản, đó là kết nối các trung tâm dữ liệu với nhau và đẩy mạnh “bình dân học vụ số”. Giải quyết tốt hai việc này, chính quyền sẽ vận hành thông suốt, phục vụ người dân tốt hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý, trong mô hình chính quyền 2 cấp, việc chuyển đổi từ phục vụ hành chính sang chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân là yêu cầu then chốt, cần được chỉ đạo sát sao.

“Cán bộ phải tận tâm cống hiến, biết hy sinh”

Chỉ đạo về công tác cán bộ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh Hóa cần coi đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

“Cần lựa chọn đúng người, giao đúng việc, phát huy sở trường, nâng cao năng lực, tận tâm cống hiến và biết hy sinh. Tôi rất mong cán bộ phải tận tâm cống hiến, biết hy sinh”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh Hóa siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; chủ động ngăn chặn sai phạm từ sớm, từ xa, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; “không để có vùng tối, vùng xám, vùng lợi ích riêng”.

Ngoài ra, để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Thanh Hóa cần làm tốt 5 đột phá quan trọng. Cụ thể, địa phương này cần tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; phát triển 4 trung tâm kinh tế động lực “Tứ Sơn”: Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn; phát triển hạ tầng đồng bộ; đột phá về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Thủ tướng gợi ý Thanh Hóa cần nghiên cứu, xây dựng đề án, đề xuất cơ chế, chính sách để các trung tâm kinh tế “Tứ Sơn” trở thành đầu tàu kinh tế dẫn dắt toàn tỉnh.

“Phải triển khai giai đoạn 2 tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đưa Cảng tổng hợp Nghi Sơn trở thành cảng quốc gia, trung tâm logistics khu vực, một trong những trung tâm cảng biển quốc tế phía Bắc”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý Thanh Hóa cần tập trung phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh và nâng tầm đối ngoại.

Cuối cùng, Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. “Tôi đề nghị Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu”, Thủ tướng nói.