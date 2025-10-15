Thanh Hóa có nữ Bí thư Tỉnh đoàn 31 tuổi

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn, sau khi ông Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn, được điều động nhận nhiệm vụ khác.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã bầu bà Lê Ngọc Ánh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 với 100% số phiếu đồng ý.

Bà Lê Ngọc Ánh, tân Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa (Ảnh: Nguyễn Đạt).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh hứa trên cương vị mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIX đề ra, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của tỉnh ngày càng phát triển.

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh (31 tuổi), có trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, bà Ánh từng kinh qua các vị trí: Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh đoàn; Phó trưởng ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn; Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn; Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Trước đó, ông Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy.