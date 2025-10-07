Thủ tướng khen lực lượng triệt phá đường dây buôn hơn 777kg ma túy

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 777,7kg ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Hôm 21/9, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố Hải Phòng, TPHCM, Hà Tĩnh cùng Công an các tỉnh Phú Thọ, Đồng Nai, tổ chức đấu tranh thắng lợi Chuyên án A825p.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị trong vụ án bắt giữ 2 đối tượng người Lào và thu giữ 500kg ma túy các loại ngay tại khu vực biên giới (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị).

Chuyên án đã thành công triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn.

Lực lượng chức năng đã bắt và tạm giữ 20 đối tượng, thu giữ 777,7kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng.

Theo người đứng đầu Chính phủ, chiến công này thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Quân đội và Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Việc này góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kịp thời có hình thức khen thưởng và đề nghị khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án.

Mặt khác, các đơn vị cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần quyết tâm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị Bộ đội Biên phòng và Công an; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam.