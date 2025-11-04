Tạo khung khổ pháp lý đột phá để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Sáng 4/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá về thể chế, là quyết sách quan trọng nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thu hút các nguồn lực nước ngoài, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sau thời gian nỗ lực chuẩn bị, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 222 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. Thủ tướng đã thành lập Ban Chỉ đạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, dành thời gian, nguồn lực, tạo điều kiện cao nhất để đưa vào vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, chỉ đạo tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Đặc biệt vừa qua Chính phủ đã tổ chức Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đại diện các tổ chức quốc tế về việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là góp ý trực tiếp vào dự thảo Nghị định về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu tại Phiên họp, các đại biểu tập trung xem xét những nội dung còn có ý kiến khác nhau, vấn đề mới cần trao đổi kỹ hơn để trong quá trình thực hiện thuận lợi (Ảnh: VGP).

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương các bộ, ngành đã nỗ lực xây dựng các dự thảo Nghị định theo nhiệm vụ được phân công để hướng dẫn Nghị quyết số 222 của Quốc hội. Thủ tướng yêu cầu tại Phiên họp, các đại biểu tập trung xem xét những nội dung còn có ý kiến khác nhau, vấn đề mới cần trao đổi kỹ hơn để trong quá trình thực hiện thuận lợi.

Theo đó, thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo mô hình "1 trung tâm, 2 điểm đến"; tổ chức bộ máy quản lý, điều hành, giám sát và chức năng, quyền hạn của các cơ quan trong trung tâm, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó là các cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội về tài chính, tiền tệ, ngân hàng, lao động, việc làm, an sinh xã hội, đất đai, môi trường, thương mại, để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế theo thông lệ quốc tế; thể chế phải thông thoáng, thực sự là lợi thế cạnh tranh quốc gia để thu hút được các nhà đầu tư, nhân lực.

Thủ tướng chỉ rõ, xây dựng cơ chế, chính sách, thành lập, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là việc mới, việc khó.

Do đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu "không cầu toàn, không nóng vội nhưng không bỏ lỡ cơ hội"; thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đấy với tinh thần "Đảng lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, bạn bè quốc tế giúp đỡ; thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý nguyên tắc là tăng tốc, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả, việc gấp nên không chần chừ với mục tiêu tạo ra khung khổ pháp lý đột phá, cạnh tranh, ổn định, nhất quán, đủ sức vận hành Trung tâm phát triển thành công, bền vững; tạo niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế ngay từ đầu.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung trí tuệ, tiếp tục tinh thần đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật; trình bày báo cáo, phát biểu ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề; tập trung trao đổi về những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau của các nghị định; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả của Phiên họp.