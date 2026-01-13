Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bom mìn là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài

Khẳng định trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2025 và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo diễn ra chiều 13/1, tại Hà Nội.

Sau khi lắng nghe báo cáo tổng kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tốt nội dung, chương trình hội nghị tổng kết; các báo cáo, tham luận thể hiện sự tâm huyết, sâu sắc, làm rõ nét những kết quả đạt được,...

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm và xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, lâu dài, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung nguồn lực cho khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý bom mìn, chất độc hóa học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tuấn Huy/Quân đội nhân dân).

Việc ban hành Chương trình 504 khẳng định nỗ lực, quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm sớm loại bỏ hiểm họa do bom mìn, vật nổ còn lại sau chiến tranh, trả lại môi trường an toàn, cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo 701, Thủ tướng nhấn mạnh các kết quả nổi bật mà chương trình đạt được sau 15 năm.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm rút ra sau 15 năm thực hiện chương trình, đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt cùng quyết tâm chính trị cao kết hợp với phương pháp thực hiện hiệu quả, khoa học, hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa khắc phục hậu quả bom mìn với phát triển, an sinh, xã hội,...

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, thời gian tới, công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề, nhằm đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn, thực hiện thành công mục tiêu cơ bản hoàn thành làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn đến độ sâu 0,5m vào năm 2045 (sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu).

Thủ tướng yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xác định công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là nhiệm vụ nhân đạo, nhân văn sâu sắc, quan trọng và cấp bách; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về khắc phục hậu quả bom mìn bảo đảm thống nhất, toàn diện,...

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Tuấn Huy/Quân đội nhân dân).

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện, đề xuất Chương trình hành động giai đoạn 2026-2045 trình Thủ tướng; khẩn trương thực hiện Đề án nâng cao năng lực rà phá bom mìn vật nổ đến năm 2030 và những năm tiếp theo, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác khắc phục hậu quả bom mìn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hậu quả bom mìn.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng cam kết chủ động, tích cực phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương, các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam trong xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ; mong muốn nhận được sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; sự đồng hành, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế để sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia không còn ô nhiễm bom mìn.