Thủ tướng: Sớm hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt ra thế giới

Tối 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá ngoại giao kinh tế đạt kết quả quan trọng mang tính "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế", khái quát bằng mệnh đề: "Chủ động tích cực - Thị trường mở rộng - Chất lượng nâng cao - Hiệu quả rõ nét - Kinh tế tăng trưởng - Nhân dân thụ hưởng".

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, từ năm 2026 trở đi nước ta phải đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, do đó tất cả các cấp, các ngành, địa phương, các lĩnh vực kinh tế đều phải tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước quyết liệt triển khai cụ thể hóa, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong đó, tập trung ưu tiên tạo đột phá trong hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng bền vững, đô thị thông minh, du lịch... Qua đó, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhất là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải thúc đẩy làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; triển khai đồng bộ đa dạng hoá, đa phương hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng; khai thác tiềm năng các thị trường Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ…

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài (Ảnh: VGP).

Để đẩy mạnh khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác lớn, truyền thống, mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn…

Cùng với đó, tích cực quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, mở rộng đầu tư, vươn ra thị trường quốc tế, tạo hệ sinh thái đồng bộ gồm các dịch vụ ngân hàng, logistics, nguồn nhân lực, hỗ trợ pháp lý; chú trọng đối tượng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; hợp tác, liên kết với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương sớm hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới (Go Global) để đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, thương hiệu Việt ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh kết nối thu hút cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế hợp tác, kinh doanh lâu dài, hỗ trợ Việt Nam vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do đi vào hoạt động; thúc đẩy hợp tác kinh tế qua biên giới.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số Đại sứ. Cụ thể, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ làm việc với phía bạn đề nghị Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao (D1, D3).

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc thúc đẩy các dự án đường sắt kết nối 2 nước. Đại sứ Việt Nam tại Nga thúc đẩy hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và tại các nước ASEAN tiếp tục thúc đẩy với phía Uỷ ban châu Âu (EC) và các nước trong khu vực hợp tác trong việc chống khai thác IUU, vì uy tín, danh dự của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững ngành thuỷ sản.