Thủ tướng: Cán bộ sai phạm phải bị xử lý, vô cảm phải bị thay thế

Cần Thơ cần khai thác tối đa tiềm năng khác biệt để xứng tầm vị thế

Sáng 19/10, tại Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp xúc 400 cử tri là lãnh đạo sở ngành của thành phố cùng đại diện 103 xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu chung, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đạt và phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Các thành tích được ông liệt kê như GRDP của Cần Thơ trong 9 tháng tăng 7,39%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,65%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,93%; doanh thu du lịch tăng 33%, đạt hơn 8.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu tăng 12,1%, giá trị nhập khẩu tăng 10,5%, thặng dư đạt hơn 3 tỷ USD; đã hoàn thành 1.073/1.397 căn nhà ở xã hội, đạt 77% chỉ tiêu năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao…

Bên cạnh những thành quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm còn tồn đọng của TP Cần Thơ như tăng trưởng kinh tế chưa xứng với vị thế, vai trò, tiềm năng.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu chung, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Một số lĩnh vực dịch vụ quan trọng tăng trưởng chậm so cùng kỳ như hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; giải ngân vốn đầu tư công chậm; quá trình vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp còn gặp những vướng mắc, đặc biệt là về 4 năng lực của cán bộ cấp xã (năng lực quản lý; năng lực pháp lý; năng lực chuyên môn; năng lực kiến tạo)...

Bên cạnh đó, người đầu Chính phủ còn chỉ ra hạn chế trong một số dự án như đường Vành đai phía Tây, Bệnh viện Ung bướu, quốc lộ 91. Đối với dự án Bệnh viện Ung bướu, sau buổi tiếp xúc cử tri, ông sẽ kiểm tra đồng thời chỉ đạo phải tháo gỡ vướng mắc để dự án hoàn thành trong năm 2026.

Ông yêu cầu Cần Thơ tiếp tục chủ động, quyết liệt triển khai Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định liên quan đến hoạt động của bộ máy mới, nhất là cấp cơ sở.

Thủ tướng cũng lưu ý, TP Cần Thơ phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu, tất cả vì dân, vì nước, vì sự phát triển của thành phố và khu vực, tránh tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.

Cán bộ sai phạm phải bị xử lý, vô cảm thì phải bị thay thế, đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã; khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu, hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

"Cần khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để tạo ra không gian phát triển mới xứng tầm với vị thế, vai trò của thành phố là cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL, trung tâm công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, dịch vụ, thương mại, logistics, giáo dục - đào tạo, y tế chuyên sâu.

Kích hoạt mọi nguồn lực, tập trung thúc đẩy tăng trưởng, quyết tâm tăng trưởng hai con số trong năm 2025 và hoàn thành 100% mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2021-2025", Thủ tướng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông gợi ý, trong công nghiệp, trọng tâm là chế biến nông - thủy sản và năng lượng tái tạo; trong nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn kết với du lịch và xuất khẩu; trong thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển dịch vụ gắn liền với kinh tế biển và du lịch sinh thái - văn hóa - tâm linh.

Xác định công nghệ cao và chuyển đổi số là sợi dây kết nối, là động lực quan trọng để gắn kết các ngành trong việc hình thành chuỗi giá trị mới, tạo sức bật, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Cử tri kiến nghị thêm chính sách hỗ trợ cho người dân xã an toàn khu

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đào Thành Hiểu, Chủ tịch UBND phường An Bình kiến nghị các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể về thực hiện các chính sách đối với xã an toàn khu nhất là việc điều chỉnh đối với những xã chưa được công nhận an toàn khu trước khi sắp xếp nay được sáp nhập vào phường an toàn khu.

Ông cũng nêu ý kiến về việc mở rộng thêm chính sách hỗ trợ cho người dân ở các xã này như đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo hiểm y tế...

Cử tri kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cử tri Phạm Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tú kiến nghị Quốc hội sớm phê duyệt chủ trương thực hiện đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các bộ, ngành chức năng liên quan sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030 và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình MTQG.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo một số đơn vị như Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Lãnh đạo Bộ Khoa học - Công nghệ cho biết đã có thông tư về cơ chế hỗ trợ, xác định vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về chuyển đổi số... sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.