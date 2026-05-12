Thứ trưởng Bộ Công an: Niềm tin số là “hạ tầng mềm” của tài chính

Ngày 12/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Liên minh Niềm tin số, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026.

Phát biểu tại diễn đàn, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Việt Nam đang diễn ra nhanh, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của kinh tế số, đặc biệt là tài chính số, sẽ khó bền vững nếu không được đặt trên nền tảng niềm tin.

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, niềm tin trong môi trường số hiện không còn là yếu tố cảm tính mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để các giao dịch được thực hiện và các quyết định tài chính được đưa ra. Ông nhấn mạnh, nếu dữ liệu là “nhiên liệu” của nền kinh tế số, thì niềm tin chính là “hạ tầng mềm” quyết định khả năng vận hành của toàn bộ hệ thống tài chính.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Nam Phạm).

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, với vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, trong đó có an ninh tài chính số, các đơn vị của Bộ Công an đã chủ động nhận diện, đấu tranh với tội phạm tài chính công nghệ cao; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công an cho rằng niềm tin số không thể được xây dựng bởi một cơ quan đơn lẻ. Đây là nỗ lực tổng thể, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội.

Trong đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân là yếu tố quan trọng, bởi con người vừa có thể là “mắt xích yếu”, vừa là tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ thống.

Từ đó, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng hành động để xây dựng hệ sinh thái tài chính số an toàn, minh bạch, đáng tin cậy; qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Tại diễn đàn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cũng cho rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, niềm tin phải được xem như một hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số, được xây dựng bằng thể chế, công nghệ, quản trị rủi ro và sự phối hợp liên ngành.

Theo ông Dũng, AI mang lại nhiều cơ hội cho ngành ngân hàng như nâng cao hiệu quả vận hành, tự động hóa quy trình, cá nhân hóa dịch vụ, chấm điểm tín dụng, chăm sóc khách hàng, phát hiện giao dịch bất thường, phòng chống gian lận và rửa tiền.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng làm phát sinh các rủi ro mới như deepfake, lừa đảo cá nhân hóa, giả mạo danh tính, thiên lệch thuật toán, mô hình “hộp đen” và nguy cơ tự động hóa các quyết định có tác động lớn tới khách hàng nếu thiếu kiểm soát phù hợp.