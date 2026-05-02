Bộ Công an đề xuất điều chỉnh chế độ với người bị tạm giam, tạm giữ

Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đang được Bộ Tư pháp thẩm định, người bị tạm giữ, tạm giam được sử dụng tiền gửi lưu ký để mua đồ dùng thiết yếu thuộc danh mục hàng hóa bán trong căng tin do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định để phục vụ sinh hoạt của họ.

Người bị tạm giữ, tạm giam được nhận lại tiền gửi lưu ký (nếu còn) khi được trả tự do, điều chuyển sang cơ sở giam giữ khác hoặc giao lại cho người thân thích, người được ủy thác khi người đó chết hoặc bị thi hành án tử hình.

Chế độ ăn, mặc, tư trang, chăm sóc y tế cũng được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tốt nhất quyền của người bị tạm giữ, tạm giam.

Dự thảo nghị định đề xuất tăng định mức ăn trong một tháng lên 1,5kg thịt thay vì 1kg như hiện nay, 1,5kg cá thay vì 1kg, dầu ăn từ 0,2 lít lên 0,3 lít, bổ sung thêm 5 quả trứng; quy đổi chất đốt tương đương 25kWh điện hoặc 3kg gas.

Trong ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được ăn thêm bằng 5 lần định lượng ăn ngày thường.

Người bị tạm giữ, tạm giam dưới 18 tuổi được bảo đảm định lượng ăn như người bị tạm giữ, tạm giam đã thành niên và được tăng thêm 20% về thịt, cá, trứng so với định lượng ăn.

Ngoài ra, người bị tạm giữ, tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ người thân thích theo đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc y tế của cơ sở giam giữ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bị tạm giữ, tạm giam đã khám, điều trị. Việc này sẽ chịu sự kiểm tra của cơ sở giam giữ.

Bộ Công an (cơ quan soạn thảo) cũng đề xuất người bị tạm giữ khi vào cơ sở giam giữ được cấp như người bị tạm giam, khi chuyển sang tạm giam tiếp tục sử dụng theo quy định. Giám thị có quyền quyết định việc sử dụng áo ấm và chăn để phù hợp với thời tiết, khí hậu; chăn bông phải có vỏ để đảm bảo vệ sinh.

Về chăm sóc y tế, dự thảo bổ sung trường hợp có tiền sử nghiện ma túy và các chất kích thích, cơ sở giam giữ tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, phối hợp cai nghiện nếu đủ tiêu chuẩn. Người nhiễm HIV, lao, bệnh truyền nhiễm hoặc bệnh mạn tính được chăm sóc và điều trị theo quy định hiện hành.

Chế độ chăm sóc trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ sẽ được tăng cấp sữa và đồ dùng sinh hoạt từ trị giá tương đương 20kg gạo tẻ lên 50kg gạo tẻ/trẻ/tháng.