Tài xế xe tải bị phạt 19 triệu đồng vì lái ô tô đi ngược chiều đường

Ngày 7/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt với tài xế L.V.H. (SN 1970, ở xã Thanh Oai, TP Hà Nội), do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều đường.

Hình ảnh tài xế H. điều khiển ô tô đi ngược chiều đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, tài xế H. sẽ bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 14h55 ngày 3/5, tại km8+300 quốc lộ 21B, thuộc địa bàn TP Hà Nội, tài xế H. điều khiển ô tô tải BKS 30M-365.xx rồi đi ngược chiều đường. Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 10 đã vào cuộc xác minh và mời tài xế vi phạm lên trụ sở để làm việc.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, tuyệt đối không đi ngược chiều nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.