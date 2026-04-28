Xử phạt tài xế bỏ ô tô giữa đường sau mâu thuẫn ở TPHCM

Ngày 28/4, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với T.Y.N. (tài xế ô tô) về hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường. Theo quy định, nam tài xế bị phạt 700.000 đồng.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế ô tô con đi không đúng phần đường, đối đầu với phương tiện khác rồi bất ngờ xuống xe bỏ đi.

Lực lượng chức năng mời tài xế đến trụ sở công an (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT Phú Lâm phối hợp với Công an phường An Lạc và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) nhanh chóng vào cuộc xác minh. Lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra vào ngày 9/4, trên đường 29, phường An Lạc, N. là tài xế liên quan nên mời về trụ sở công an làm việc.

Tại trụ sở công an, nam tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành xử phạt theo đúng quy định.

Lực lượng CSGT cho biết, hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt có thể dẫn đến va chạm hoặc làm ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn của phương tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.

Thông qua vụ việc trên, PC08 khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Việc chấp hành nghiêm pháp luật không chỉ giúp phòng ngừa tai nạn giao thông mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Thời gian tới, Đội CSGT Phú Lâm tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.