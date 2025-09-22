Thông tin mới vụ ô tô Mercedes lùi đổ trụ bơm xăng gây cháy ở Hà Nội

Liên quan tới vụ ô tô lùi đổ trụ xăng gây cháy ngùn ngụt ở Hà Nội, chiều 22/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND phường Phú Diễn (TP Hà Nội), cho biết cơ quan chức năng đã có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Theo đó, khoảng 16h05 ngày 20/9, ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30K-574.xx do anh N.T.T. (SN 1980, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) điều khiển đi vào làn đường ngoài của Cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1, trên phố Trần Vỹ.

Hình ảnh chiếc ô tô lùi đổ trụ bơm xăng, đè trúng nhân viên bán xăng và 2 xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo UBND phường Phú Diễn, khi anh T. lùi ô tô vào vị trí trụ bơm xăng 63A-64B thì mất kiểm soát khiến xe húc đổ trụ bơm xăng. Khi trụ bơm xăng đổ đã đè lên xe máy BKS 31H-880.xx của chị T.K.T. và xe máy BKS 29E2-400.xx (không rõ người điều khiển) đang đổ xăng.

Sau khi xảy ra sự việc, trụ bơm xăng 63A-64B bị đổ, gây cháy lan vào 2 xe máy nêu trên khiến anh N.M.H. (SN 2000, ở phố Chùa Láng), nhân viên cây xăng bị bỏng nhẹ.

Theo nhà chức trách, khi phát hiện sự việc, nhân viên Cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy tại chỗ dập tắt ngọn lửa, không để đám cháy lan rộng và gây thêm thiệt hại. Sau đó, đại diện cửa hàng xăng dầu cùng tài xế ô tô N.T.T. đã đưa chị T. và anh H. đi khám tại Bệnh viện 198.

"Sau vụ việc, anh H. bị lửa xém vào mặt và tóc, chị T. bị xe máy đổ vào người gây trầy xước chân tay, không bị tổn hại nhiều về sức khoẻ. Sau khi khám, cả 2 đã được Bệnh viện 198 cho điều trị ngoại trú, tiếp tục theo dõi", vị đại diện UBND phường Phú Diễn thông tin.

Cũng theo chính quyền địa phương, sau vụ việc, chiếc xe máy BKS 31H-880.xx của chị T. bị cháy phần vỏ yên, hư hỏng nặng, xe máy BKS 29E2-400.xx không bị thiệt hại gì, các lái xe máy không có đề nghị gì.

Sáng 21/9, trụ bơm đã được bọc lại (Ảnh: Lê Thành).

Tại hiện trường, trụ bơm xăng 63A-64B bị móp méo bề mặt, hỏng các tay bơm xăng, hệ thống mạch điện bị cháy xém. Ngoài ra, cửa hàng xăng dầu bị thiệt hại khoảng 3,5 triệu đồng (là tiền bán xăng anh Nguyễn Minh Hiếu đang cầm trên tay bị lửa làm cháy, hỏng).

Theo UBND phường Phú Diễn, sau khi xảy ra sự việc, các bên đã thống nhất, anh N.T.T. sẽ chịu trách nhiệm về sự cố, tự giải quyết chi phí thiệt hại liên quan với chị T., anh H.. Ngoài ra, anh T. sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế trụ bơm xăng 63A-64B, chi phí kiểm định, các chi phí khác liên quan.

Ngoài ra, cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 cũng đề nghị cơ quan chức năng được giải quyết dân sự với cá nhân liên quan, không có đề nghị, kiến nghị gì đối với Công an phường Phú Diễn và Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội).