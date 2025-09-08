Thông tin mới vụ 2 vợ chồng tử vong sau tiếng nổ lớn ở Bắc Ninh

Liên quan vụ 2 vợ chồng tử vong sau tiếng nổ lớn ở Bắc Ninh, ngày 8/9, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân nổ là do pháo tự chế.

Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và VKSND khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ nổ (Ảnh: V.C.).

Trước đó, khoảng 2h50 cùng ngày, Công an phường Nếnh nhận được tin báo của người dân về việc tại phòng trọ số 55, tầng 4 nhà trọ T.H. (tổ dân phố Mỹ Điền 2, phường Nếnh) có tiếng nổ lớn.

Ngay sau đó cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện 2 người tử vong là anh H.M.L. (25 tuổi, trú tại Bắc Ninh) và chị L.T.B.D. (21 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang cũ).

Được biết 2 nạn nhân là vợ chồng. Khu nhà trọ xảy ra vụ nổ cao 4 tầng với hơn 60 phòng. Vụ nổ khiến hơn 100 người sinh sống tại khu vực hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.