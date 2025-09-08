Phát hiện 2 vợ chồng tử vong sau tiếng nổ lớn tại phòng trọ ở Bắc Ninh

Theo đó, vào khoảng 2h50 ngày 8/9, Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo của người dân về việc tại phòng trọ số 55, tầng 4 nhà trọ T.H. (tổ dân phố Mỹ Điền 2, phường Nếnh) có tiếng nổ lớn.

Ngay sau đó cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện 2 người tử vong là anh H.M.L. (25 tuổi, trú tại Bắc Ninh) và chị L.T.B.D. (21 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang cũ).

Hiện trường vụ nổ khiến 2 vợ chồng tử vong (Ảnh: Tuyết Mai).

Vụ việc được Công an phường Nếnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Được biết 2 nạn nhân là vợ chồng. Khu nhà trọ xảy ra vụ nổ cao 4 tầng với hơn 60 phòng. Vụ nổ khiến hơn 100 người sinh sống tại khu vực hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.