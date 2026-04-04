Thông tin "Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt" là không chính xác

Ngày 4/4, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có xuất hiện nội dung với tiêu đề theo hướng "Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt".

Sở Xây dựng khẳng định nội dung này chưa được phản ánh đúng, gây hiểu nhầm trong dư luận về chủ trương, chính sách của thành phố.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội chưa có chủ trương miễn tiền vé sử dụng xe buýt cho tất cả các đối tượng.

Cơ quan này cho biết thành phố đã và đang thực hiện chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với “người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo”, được quy định tại Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí vé xe buýt cho tất cả người dân (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Sở Xây dựng cũng cho hay thành phố đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết thông qua Luật Thủ đô sửa đổi.

"Sau khi Luật Thủ đô sửa đổi được ban hành và có hiệu lực, thành phố sẽ cụ thể hóa các nội dung của luật, trong đó có việc cập nhật, bổ sung các chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường", Sở Xây dựng thông tin.

Trước đó, một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin "Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt" gây nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 1/4, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu ra chính sách thành phố sẽ miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân thay vì một số nhóm khách hàng như hiện nay. Chính sách giúp giảm chi phí đi lại, thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng để hạn chế ùn tắc, ô nhiễm môi trường.

TPHCM dự kiến chi khoảng 7.000 tỷ đồng mỗi năm cho chính sách này. Sau lần điều chỉnh gần nhất từ năm 2019, giá vé phổ thông trên các tuyến buýt trợ giá ở TPHCM hiện ở mức 5.000-7.000 đồng mỗi lượt; học sinh, sinh viên 3.000 đồng.