"Xử lý sai phạm không có vùng cấm nhưng phải bảo vệ người dám đổi mới"

Chiều 5/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nỗ lực, cố gắng, tích cực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng 3 đề án trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Định hướng hoàn thiện các văn bản, Tổng Bí thư lưu ý phải đặt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, nâng cao quản trị quốc gia và thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: TTXVN).

Theo Tổng Bí thư, cần xác định kiểm tra, giám sát vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, vừa là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, cũng là công cụ để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng.

Về những nội dung cụ thể của nghị quyết và quy định, Tổng Bí thư đề nghị chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành; phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm.

Theo Tổng Bí thư, kiểm tra, giám sát không phải là việc riêng của Ủy ban Kiểm tra các cấp, mà mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định đây là trách nhiệm chính trị quan trọng của mình để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát sát với thực tiễn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm.

“Không khoán trắng, không đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan kiểm tra”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời lưu ý mọi biểu hiện suy thoái, vi phạm nếu được phát hiện từ sớm ngay tại chi bộ sẽ không tích tụ thành sai phạm lớn.

Tổng Bí thư yêu cầu phải bảo đảm vừa nghiêm minh, vừa kiến tạo; kiên quyết xử lý các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; song phải bảo vệ người dám đổi mới, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, theo Tổng Bí thư, phải thực sự chuẩn mực, công tâm, không máy móc, cứng nhắc, không để tạo ra tâm lý “an toàn là trên hết”, không dám quyết, không dám làm, làm chậm nhịp phát triển của đất nước.

Cùng với đó, Tổng Bí thư yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực ngay trong công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm mọi hoạt động kiểm tra đều khách quan, minh bạch, đúng nguyên tắc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Một định hướng quan trọng khác được lãnh đạo Đảng gợi mở là tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước.

Theo đó, kết luận kiểm tra của Đảng phải là căn cứ quan trọng để các cơ quan Nhà nước xem xét trách nhiệm hành chính, trách nhiệm pháp lý khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đồng thời, kết quả thanh tra, kiểm toán, điều tra phải được chuyển kịp thời cho tổ chức đảng có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm đảng viên, tổ chức đảng; phải thiết lập được cơ chế phối hợp giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Tổng Bí thư yêu cầu không để tình trạng kết luận có nhưng chậm khắc phục, hoặc khắc phục hình thức. Theo Tổng Bí thư, cần xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chậm phối hợp, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận đã được ban hành.

Tổng Bí thư định hướng xây dựng Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát.