Thời tiết ngày 15/9: Mưa gia tăng ở cả 3 miền

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết ngày 15/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có nơi mưa to.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế đêm và sáng có mưa rào rải rác và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 16/9 đến ngày 19/9, dải hội tụ nhiệt đới và gió Đông Nam hoạt động mạnh hơn khiến mưa gia tăng tại nhiều khu vực trên cả nước. Mưa tập trung ở Trung Bộ và Nam Bộ.

Tuần tới mưa gia tăng ở cả 3 miền (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 15/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tuyên Quang, khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.