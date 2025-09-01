Thời tiết Hà Nội ngày 1/9, 2/9: Trời hửng nắng, mưa rải rác

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 1/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Theo dự báo, khu vực Hà Nội 2 ngày tới sáng sớm và đêm có mưa rào và dông, ngày trời hửng nắng.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 1/9 và 2/9 (Ảnh: NCHMF).

Hà Nội ngày 1/9 và 2/9 ban ngày trời có thể hửng nắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 1/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng trung du và đồng bằng đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.