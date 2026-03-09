Thợ máy xúc đào trúng đạn cối khi làm móng hàng rào

Ngày 9/3, Công an phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý hai quả đạn cối do người dân phát hiện.

Trước đó ngày 7/3, trong lúc điều khiển máy xúc đào móng xây hàng rào cho hộ dân tại xóm Đông (tổ dân phố Tân Đức, phường An Nhơn), anh Phan Thanh Tiền (SN 1993, trú cùng phường) phát hiện một vật thể kim loại hoen gỉ, có hình dạng giống quả đạn cối, dài khoảng 50cm nằm sâu dưới lớp đất.

Một trong hai quả đạn cối được thợ máy múc đào trúng khi làm móng hàng rào (Ảnh: Công an phường An Nhơn).

Nhận thấy vật thể có thể gây nguy hiểm, anh Tiền dừng thi công, giữ nguyên hiện trường và báo tin cho Công an phường An Nhơn.

Công an phường An Nhơn có mặt tại hiện trường, khoanh vùng, bảo vệ khu vực và ngăn người dân hiếu kỳ tiếp cận, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự địa phương báo cáo cấp trên để điều động lực lượng chuyên trách xử lý.

Trong quá trình rà soát mở rộng khu vực, lực lượng chức năng phát hiện thêm một quả đạn cối khác có kích thước tương tự nằm gần vị trí ban đầu. Hai quả đạn cối sau đó được thu nhận và xử lý theo quy định.