Phát hiện quả đạn pháo dài 40cm nằm trong khu dân cư

Ngày 20/1, Công an xã Nhơn Mỹ (tỉnh An Giang) cho biết vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tiến hành khoanh vùng, xử lý một vật thể nổ nguy hiểm được phát hiện nằm lộ thiên trên địa bàn.

Trước đó, anh Triệu Văn Phuôl (31 tuổi, trú tại ấp Mỹ Hoà, xã Nhơn Mỹ) trong lúc đi qua khu vực bụi cỏ hoang ở khu dân cư Mỹ Hoà nhìn thấy một vật thể bằng kim loại, hình thù giống đạn pháo.

Nhận thấy nguy hiểm, anh Phuôl giữ nguyên hiện trạng và báo tin cho cơ quan chức năng.

Quả đạn pháo được phát hiện trong bụi cỏ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã phối hợp lực lượng quân sự địa phương có mặt tại khoanh vùng khu vực nguy hiểm, đồng thời yêu cầu người dân không tiếp cận hiện trường.

Qua kiểm tra chuyên môn, lực lượng chức năng xác định đây là một quả đạn pháo cối, có chiều dài khoảng 40cm, tiềm ẩn nguy cơ nổ, gây mất an toàn nghiêm trọng cho khu vực dân cư xung quanh nếu bị tác động ngoại lực.

Sau quá trình xác định vật thể và đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công binh đã triển khai phương án thu gom, xử lý theo quy định.