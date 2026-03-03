Ô tô lao ra khỏi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong tại chỗ

Ngày 3/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 10h15 cùng ngày, tại km183+800 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua địa bàn xã Châu Quế) xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Đức).

Vào thời gian trên, ô tô bán tải màu trắng do một tài xế điều khiển di chuyển trên đường cao tốc, khi tới km183+800 thì bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng.

"Cú va chạm khiến nam tài xế tử vong tại chỗ. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, phương tiện cũng bị biến dạng sau tai nạn. Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý sự cố", vị lãnh đạo UBND xã Châu Quế thông tin.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, thanh sắt ở hàng rào chắn đã đâm trúng, xuyên qua người tài xế khiến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên nguyên nhân vụ việc chưa được cơ quan chức năng công bố.

Trước đó, vào chiều 26/2, tại km159+350 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 30K-391.xx lưu thông trên đường cao tốc theo hướng Lào Cai - Nội Bài, khi xe này đi đến km159+350 thì bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng.

Nhà chức trách cho biết, cú va chạm khiến hai người trên xe bị thương, trong đó một người bị thanh sắt rào chắn đâm vào ngực, mất nhiều máu.