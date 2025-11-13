Thiếu niên nghi bị nước cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Ngày 13/11, lực lượng chức năng phường Hàm Thắng, Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, người dân, tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích trên sông Cái.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân nghi bị nước cuốn mất tích (Ảnh: Trần Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, trưa 11/11, H.V.B. (SN 2010, trú tại phường Hàm Thắng) ra khỏi nhà nhưng đến đêm không trở về. Một số người dân cho biết, họ từng nhìn thấy B. di chuyển đến khu vực bờ sông Cái vào thời điểm nước lũ dâng cao, chảy xiết do mưa lớn.

Nghi B. rơi xuống sông mất tích, người nhà trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Hiện, lực lượng cứu hộ sử dụng môtô nước, flycam để rà soát khu vực sông Cái và các vị trí vùng hạ nguồn để tìm kiếm nạn nhân. Nước đang rút, trên sông xuất hiện dòng chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.