"Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho nhân dân"

Thi đua tạo sinh khí mới cho thành phố hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương

Ngày 18/10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất (2025-2030) với chủ đề “Phát huy truyền thống thành phố Cảng anh hùng - xứ Đông văn hiến, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự, chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự, chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Đàm Thanh).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu cho biết, giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua yêu nước tại Hải Phòng và tỉnh Hải Dương cũ đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Nhiều phong trào thi đua thiết thực được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Theo ông Châu, sau khi hai địa phương hợp nhất từ ngày 1/7, thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng và nguồn lực tăng cường mạnh mẽ. Đây là nền tảng tạo sinh khí mới cho các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Hải Phòng hiện là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số suốt hơn 10 năm liên tiếp, gấp 1,8 lần mức bình quân chung. Thành phố đã cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu khu vực phía Bắc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt Chính phủ tặng Cờ thi đua cho thành phố Hải Phòng vì có thành tích xuất sắc (Ảnh: Đàm Thanh).

“Thi đua phải mang lại hiệu quả thật, lợi ích thật cho nhân dân”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước tại Hải Phòng trong những năm qua. Bà biểu dương tinh thần nỗ lực, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố, đồng thời gửi lời chúc mừng đến hơn 250 điển hình tiên tiến tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, sau hợp nhất, Hải Phòng có quy mô dân số hơn 4,6 triệu người, diện tích gần 3.200km2, đứng thứ tư cả nước về dân số và thứ ba về quy mô kinh tế. Đây là lợi thế lớn để thành phố trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động hàng đầu, có sức lan tỏa khu vực và quốc tế.

“Hải Phòng cần phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, thi đua phải thực sự trở thành động lực phát triển, khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và sức mạnh đoàn kết toàn dân. Bà yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị.

“Mỗi phong trào thi đua phải thật cụ thể, dễ hiểu, dễ làm, đa dạng, phù hợp với điều kiện từng vùng, từng lĩnh vực để mọi người đều thấy gần gũi và hào hứng tham gia; gắn thi đua với công việc, với sinh hoạt hằng ngày để ai cũng có thể góp phần thực hiện. Thi đua phải làm thật, hiệu quả thật, mang lại lợi ích cho nhân dân và địa phương”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố tập trung đẩy mạnh thi đua trên ba trụ cột phát triển gồm công nghiệp, cảng biển và du lịch - dịch vụ; chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Cùng với đó, đẩy mạnh thi đua phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, con người Hải Phòng văn minh, năng động, hiện đại.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống cách mạng kiên cường, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, xứng đáng là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quốc gia, đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất cho các cá nhân, tập thể (Ảnh: Đàm Thanh).

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Nhà nước, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định, thành phố sẽ cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, để phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành động lực phát triển toàn diện. Hải Phòng sẽ tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực.

Dịp này, thành phố Hải Phòng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Năm tập thể được tặng thưởng Huân chương gồm Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Văn phòng Thành ủy và bốn tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ngoài ra, 47 tập thể và 82 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, cùng 51 doanh nghiệp và hộ gia đình có đóng góp nổi bật cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.