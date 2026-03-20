Thêm một phường ở TPHCM có robot lễ tân tiếp dân

Chiều 20/3, UBND phường Vũng Tàu ra mắt robot lễ tân thông minh ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phường Vũng Tàu tổ chức buổi giới thiệu hệ thống trí tuệ nhân tạo và robot lễ tân tại trung tâm phục vụ hành chính công (Ảnh: Cẩm Nhung).

Robot lễ tân được bố trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu sẽ đóng vai trò là nhân viên tiếp đón, trực tiếp tương tác và hỗ trợ người dân khi đến liên hệ công việc.

Với thiết kế hiện đại, thân thiện, robot có khả năng nhận diện và chào hỏi tự động, đồng thời hướng dẫn người dân đến đúng quầy, phòng, ban cần giải quyết thủ tục, giúp tiết kiệm thời gian và giảm tình trạng tập trung đông người.

Một trong những điểm nổi bật của robot là khả năng tư vấn trực tiếp thông qua giọng nói, giải đáp nhanh các câu hỏi phổ biến liên quan đến thủ tục hành chính, giờ làm việc, địa chỉ liên hệ hay tình trạng xử lý hồ sơ. Nhờ đó, khoảng 80% các câu hỏi và nghiệp vụ lặp lại được tự động hóa, góp phần giảm tải đáng kể cho đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Đặc biệt, robot còn được tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt, có thể nhận diện cán bộ hoặc khách VIP theo nhu cầu, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tiếp đón.

Robot lễ tân được đưa vào vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu (Ảnh: Cẩm Nhung).

Bên cạnh đó, hệ thống AI đa kênh đi kèm như chatbot và voicebot cũng được triển khai trên website và các nền tảng mạng xã hội, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin thuận tiện mọi lúc, mọi nơi, giúp tiết kiệm thời gian đi lại.

Việc phường Vũng Tàu đưa robot lễ tân vào hoạt động không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực, mà còn nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công. Người dân được phục vụ nhanh chóng, minh bạch, giảm thời gian chờ đợi và chi phí đi lại.

Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn cho biết, việc ra mắt robot lễ tân thông minh từng bước khẳng định phường Vũng Tàu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phục vụ hành chính công, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, phường Vũng Tàu cũng tạo dấu ấn về hiện đại hóa nền hành chính, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền địa phương gần dân, vì dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

Trước đó, tại phường Thủ Đức, xã Đông Thạnh, mô hình robot lễ tân hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính đã được triển khai và bước đầu phát huy hiệu quả. Mô hình robot lễ tân đang dần được nhân rộng tại các phường trên địa bàn TPHCM.