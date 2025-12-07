Thêm 41 cửa khẩu cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng e-visa

Chính phủ mới ban hành Nghị quyết số 389 về việc bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa).

Cụ thể, có 4 cửa khẩu đường hàng không, 11 cửa khẩu đường bộ và 26 cửa khẩu đường biển cho phép người nước ngoài được xuất, nhập cảnh bằng e-visa (tổng mạng lưới chấp nhận e-visa trên cả nước là 83).

Trong 4 cửa khẩu hàng không mới có sân bay Long Thành (Đồng Nai) và Gia Bình (Bắc Ninh).

Sân bay quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn nước rút để dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên vào năm 2026.

Sân bay Gia Bình, được Bộ Công an khởi công tháng 12/2024, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Sân bay có mô hình phục vụ các nhiệm vụ của Trung đoàn Không quân Công an.

Du khách tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó từ tháng 8/2023, Việt Nam đã áp dụng chính sách cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, với thời gian lưu trú lên đến 90 ngày và cho phép xuất nhập cảnh nhiều lần.

Như vậy Việt Nam đang sở hữu chính sách visa cởi mở bậc nhất khu vực.

Danh sách 41 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử bao gồm:

Cửa khẩu đường hàng không

1. Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Long Thành (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành)

Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (áp dụng khi được đưa vào khai thác, vận hành)

3. Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Vinh

4. Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Chu Lai

Cửa khẩu biên giới đất liền

1. Cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (đường sắt), tỉnh Lạng Sơn

2. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (đường sắt), tỉnh Lào Cai

3. Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

4. Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La

5. Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng

6. Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai

7. Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

8. Cửa khẩu quốc tế đường bộ/đường sông Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

9. Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp

10. Cửa khẩu quốc tế Tân Nam, tỉnh Tây Ninh

11. Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Cửa khẩu cảng

1. Cửa khẩu cảng Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh

2. Cửa khẩu cảng Diêm Điền, tỉnh Hưng Yên

3. Cửa khẩu cảng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình

4. Cửa khẩu cảng Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

5. Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, tỉnh Nghệ An

6. Cửa khẩu cảng Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh

7. Cửa khẩu cảng Gianh, tỉnh Quảng Trị

8. Cửa khẩu cảng Hòn La, tỉnh Quảng Trị

9. Cửa khẩu cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

10. Cửa khẩu cảng Thuận An, thành phố Huế

11. Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng

12. Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi

13. Cửa khẩu cảng Vũng Rô, tỉnh Đắk Lắk

14. Cửa khẩu cảng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa

15. Cửa khẩu cảng Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa

16. Cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng

17. Cửa khẩu cảng Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng

18. Cửa khẩu cảng Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

19. Cửa khẩu cảng Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp

20. Cửa khẩu cảng Soài Rạp - Hiệp Phước, tỉnh Đồng Tháp

21. Cửa khẩu cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang

22. Cửa khẩu cảng Hòn Chông, tỉnh An Giang

23. Cửa khẩu cảng An Thới, tỉnh An Giang

24. Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long

25. Cửa khẩu cảng Giao Long, tỉnh Vĩnh Long

26. Cửa khẩu cảng Năm Căn, tỉnh Cà Mau.