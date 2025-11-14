Thay thế ngay cán bộ yếu kém, uy tín thấp, không cần chờ hết nhiệm kỳ

Nội dung này được đề cập trong Kết luận 210 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Kết luận do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành.

Sau cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cả nước đã giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng; giảm 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã.

Đặc biệt, lần đầu tiên kể từ năm 1945, cả nước giảm một cấp hành chính (không tổ chức cấp huyện), thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận 210 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Ảnh: Hồng Phong).

Theo nhận định của Trung ương, kết quả này khẳng định sự đột phá, đổi mới tư duy cả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thực sự là cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”.

Chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cuộc cách mạng này, Trung ương chỉ đạo nhiều nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới mà trước hết là hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Trung ương quán triệt cắt giảm mọi thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, chuẩn hóa, số hóa hồ sơ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát, phù hợp với trình độ, năng lực cán bộ, yêu cầu thực tiễn khi vận hành tổ chức bộ máy mới...

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, Trung ương yêu cầu, khẩn trương hoàn thành sắp xếp lại đầu mối bên trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Trung ương, cần sắp xếp các cơ quan báo, tạp chí, đơn vị sự nghiệp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội (cấp Trung ương, cấp tỉnh).

Trung ương cũng yêu cầu sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Về công tác cán bộ, Trung ương yêu cầu tập trung triển khai nghiêm các quy định mới ban hành, nhất là trong đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí, gắn với sản phẩm cụ thể, theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; coi trọng uy tín trong Đảng và tín nhiệm trong nhân dân.

Theo chỉ đạo của Trung ương, công tác cán bộ phải thực hiện theo đúng chủ trương "có vào có ra", "có lên có xuống"; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với việc tiếp tục bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra không phải là người địa phương, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu nghiên cứu thực hiện việc bố trí chức danh người đứng đầu các ngành, lĩnh vực kiểm sát, tòa án, thuế cấp tỉnh không phải là người địa phương.

Đồng thời, Trung ương yêu cầu kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, uy tín thấp, sai phạm và cán bộ ở những cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả thực hiện nhiệm vụ yếu kém mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Trung ương quán triệt là rà soát, xây dựng và hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức làm cơ sở để xác định biên chế tổng thể của hệ thống chính trị giai đoạn 2026-2031.

Trung ương lưu ý việc giao và quản lý biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tính chất từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phân cấp quản lý biên chế cho các cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, số lượng lãnh đạo cấp phó phải được sắp xếp, bố trí phù hợp, bảo đảm đến hết năm 2030 thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, Trung ương chỉ đạo thực hiện cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp phù hợp với yêu cầu thực tiễn về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và tinh giản biên chế...