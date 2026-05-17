Phó Thủ tướng Thường trực: Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử

Sáng 17/5, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 400 đại biểu, bao gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương và địa phương.

Hội nghị được tổ chức nhằm công bố rộng rãi nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/2.

An Giang đang đứng trước cơ hội lịch sử

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL, 1 trong 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua.

Ông nhấn mạnh, sau khi thực hiện các chủ trương hợp nhất, An Giang đã hình thành một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao. Từ đó, tỉnh hội tụ đầy đủ các lợi thế cạnh tranh để hướng tới trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và trung tâm logistics của cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, theo ông, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng nhất của đất nước ta trong năm 2027, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rất quan tâm.

Là cơ hội để Việt Nam cũng như chính tỉnh An Giang quảng bá rộng rãi hình ảnh của một quốc gia hòa bình, ổn định, năng động phát triển; là bước đột phá để nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của An Giang cũng như đặc khu Phú Quốc, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn trong tương lai.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Hoàng Duật).

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang, Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế, là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu, là động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển cả vùng ĐBSCL, là cơ hội để khẳng định tầm nhìn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, gắn kết sâu hơn với mạng lưới hợp tác APEC và chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện đúng cam kết, bố trí đủ nguồn lực, triển khai dự án đúng tiến độ và tuân thủ pháp luật, gắn lợi ích kinh doanh với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Ông cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho An Giang tháo gỡ khó khăn. Với truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần sáng tạo, Phó Thủ tướng bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc An Giang sẽ triển khai thành công quy hoạch, tạo bước phát triển đột phá và sớm trở thành tỉnh phát triển khá của vùng cũng như cả nước.

Các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà Nước tham dự hội nghị (Ảnh: Hoàng Duật).

An Giang huy động 1,5 triệu tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư bổ sung

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng số vốn 66.952 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh An Giang, từ ngày 1/7/2025 đến nay, tỉnh đã thu hút thành công 29 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 161.908 tỷ đồng. Đây là nguồn lực thực chất đã đi vào các bước hoàn thiện thủ tục hành chính, chuẩn bị mặt bằng đầu tư xây dựng tại địa phương.

Cũng tại hội nghị, tỉnh thực hiện ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đơn vị và trao 24 bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư với tổng số vốn dự kiến khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo nội dung điều chỉnh quy hoạch được công bố, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền và không gian biển của tỉnh An Giang với tổng diện tích tự nhiên 9.888,91km². Tỉnh định hướng phát triển theo kịch bản tăng trưởng nhanh và bền vững, đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11% đến 11,2%/năm.

Đến năm 2030, An Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, giữ vai trò trung tâm dịch vụ, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, du lịch biển - đảo và kinh tế biên giới. GRDP hiện hành bình quân đầu người dự kiến đạt trên 6.300 USD (khoảng 164-166 triệu đồng/người); tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm đạt từ 160-170 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%.

Tầm nhìn đến năm 2050, An Giang hướng tới trở thành địa phương tiên phong xây dựng nền kinh tế dựa trên các ngành công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và hệ sinh thái du lịch bền vững đẳng cấp quốc tế.

Cụm công trình phục vụ hội nghị APEC đang được xây dựng tại Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Duật).

Tổ chức không gian theo 5 tiểu vùng chuyên biệt

Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, không gian kinh tế - xã hội của tỉnh được tổ chức dựa trên việc hình thành 4 hành lang kinh tế, 4 trục liên kết và 5 tiểu vùng chức năng chuyên biệt, bao gồm:

Theo đó, 4 hành lang kinh tế của tỉnh bao gồm: Hành lang xã hội biên giới (giao thương quốc tế); Hành lang Hà Tiên - Rạch Giá - Cà Mau (phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp xanh); Hành lang Châu Đốc - Cần Thơ (tổ chức không gian đô thị - công nghiệp - trung tâm logistics); Hành lang Bắc Nam (liên kết dọc quốc gia, kết hợp các trục giao thông chính).

4 trục liên kết mà tỉnh định hướng gồm: Trục phía Bắc (kinh tế cửa khẩu, biên mậu); Trục trung tâm (xương sống đô thị, công nghiệp công nghệ cao); Trục phía Nam (kết nối sản xuất nông nghiệp và kinh tế biển); Trục Đông Tây (điều phối tổng thế không gian nội tỉnh.

Về 5 tiểu vùng kinh tế chuyên biệt, An Giang phân định: Tiểu vùng hải đảo (gồm 3 đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải): Tập trung phát triển mạnh mẽ về kinh tế biển, thương mại, dịch vụ, du lịch đẳng cấp, bảo vệ sinh thái và an ninh quốc phòng.

Tiểu vùng phía Tây: Trọng tâm là kinh tế biển, năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời) và cửa ngõ giao thương quốc tế thông qua hệ thống cảng - cửa khẩu Hà Tiên.

Tiểu vùng phía Bắc: Phát triển du lịch sinh thái, văn hóa tín ngưỡng (Khu vực Núi Sam, Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư) gắn liền với phát triển kinh tế biên mậu với Campuchia.

Tiểu vùng phía Đông: Lấy đô thị Long Xuyên làm hạt nhân phát triển đô thị tri thức, xây dựng trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tích hợp của vùng ĐBSCL (giống cây trồng, công nghệ sinh học, chế biến sâu).

Tiểu vùng phía Nam: Duy trì vùng sản xuất nông nghiệp trọng yếu, phát triển năng lượng sạch mới (điện sinh khối) và xây dựng đô thị ven biển, trung tâm hành chính thương mại Rạch Giá.

Toàn cảnh mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Duật).