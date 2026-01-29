Thành ủy TPHCM tuyên dương 233 bí thư chi bộ xuất sắc

Ngày 29/1, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu cấp thành phố năm 2026. Buổi làm việc do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cho biết, sau hợp nhất, TPHCM là đảng bộ lớn trong cả nước, với số lượng chi bộ đông, đa dạng về địa bàn và lĩnh vực. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn xác định công tác chi bộ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Việc xây dựng các chi bộ vững mạnh toàn diện, thực sự là những tế bào khỏe mạnh, giàu sức sống được xem là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, mang tính quyết định đối với sức chiến đấu, hình ảnh và năng lực lãnh đạo trực tiếp của Đảng tại cơ sở", ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Tháng 7/2025, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 50 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, trong đó xác định chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ giữ vai trò quyết định. TPHCM đã kịp thời cụ thể hoá Chỉ thị 50 và có những chỉ đạo quyết liệt để đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM thông tin, trong 233 bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương, 3 người từng làm bí thư chi bộ trên 30 năm, 3 đảng viên làm bí thư chi bộ 20-30 năm. Bên cạnh đó, nhiều bí thư chi bộ tại TPHCM mang trong mình truyền thống cách mạng.

Ông Lê Quốc Phong cho biết, trước yêu cầu và kỳ vọng mới, TPHCM cần nỗ lực mạnh mẽ hơn, phát huy tinh thần vượt khó, tận dụng thời cơ, đề cao tự lực, tự cường, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao kỷ niệm chương cho các bí thư chi bộ tiêu biểu (Ảnh: Q.Huy).

Mỗi bí thư chi bộ cần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, rèn luyện và cuộc sống, thực sự là tấm gương để đảng viên noi theo. Đồng thời, Bí thư chi bộ phải là hạt nhân đoàn kết, tạo môi trường cởi mở để đảng viên và quần chúng chia sẻ, đóng góp ý kiến, cùng xây dựng chi bộ vững mạnh.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy tăng cường quan tâm, hỗ trợ, coi chất lượng hoạt động chi bộ và vai trò bí thư chi bộ là thước đo quan trọng phản ánh sự vững mạnh của tổ chức Đảng và toàn Đảng bộ thành phố.