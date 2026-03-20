Thành ủy TPHCM khai trừ 7 đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM vừa thông tin về kết quả của kỳ họp thứ 4 và thứ 5. Tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 5 đảng viên gồm: Ông Dương Đình Thanh, Bí thư Chi bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp Sóng Thần, nguyên Trưởng Đồn Công an Khu Công nghiệp Sóng Thần thuộc Đảng bộ Công an TPHCM, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hòa, nguyên Bí thư Chi bộ Công an phường Đông Hòa, nguyên Trưởng Công an phường Đông Hòa (tỉnh Bình Dương cũ).

Ông Nguyễn Tùng Dương, Phó Trưởng Ban Chuyên đề, đảng viên Chi bộ 1, Đảng ủy viên Đảng ủy Ban Chuyên đề, nguyên Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Đảng bộ Công an TPHCM.

Ông Lê Văn Bách, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM, nguyên Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM, nguyên Bí thư Chi bộ Đội 8, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội thuộc Đảng bộ Công an TPHCM.

Các nhân sự nêu trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Võ Ngọc Thu và Nguyễn Thị Mai Hương từng là bị cáo trong phiên tòa về các sai phạm của Công ty AIC tại TPHCM (Ảnh: Xuân Duy).

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, những vi phạm trên rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan sinh hoạt, công tác.

Hai đảng viên còn lại bị thi hành kỷ luật khai trừ là bà Võ Ngọc Thu, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 cũ; bà Nguyễn Thị Mai Hương, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5 cũ.

Những đảng viên trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Những vi phạm trên là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Dương Ngọc Vân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cũ; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình cũ, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình cũ.

Trong đó, ông Dương Ngọc Vân đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của ông Dương Ngọc Vân đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.