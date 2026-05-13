Thanh tra Chính phủ nêu yêu cầu với cuộc thanh tra ở Bắc Ninh, Hải Phòng

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn thanh tra gồm 12 người do ông Nguyễn Duy Đông, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I, Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026; có thể kiểm tra, xem xét các nội dung trước và sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày nghỉ, ngày lễ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra (Ảnh: TTCP).

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho biết sau khi sáp nhập Bắc Ninh với Bắc Giang, địa phương có quy mô khoảng 3,6 triệu dân với 99 xã, phường; quy mô kinh tế khoảng 522.000 tỷ đồng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Bắc Ninh có khoảng 635 cơ sở nhà, đất cần sắp xếp và đến nay đã xử lý được 317 cơ sở. Quá trình xử lý địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến cơ chế cho thuê tài sản công trong thời hạn 5 năm khiến doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà đầu tư, chuyển đổi công năng.

Lãnh đạo Bắc Ninh phản ánh, tỉnh đã công bố danh mục các cơ sở dôi dư, tổ chức xác định lại giá trị tài sản để triển khai đấu giá, cho thuê cũng như thành lập tổ công tác chuyên trách nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Nhấn mạnh cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên đề trên phạm vi toàn quốc đối với các bộ, ngành, địa phương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt nói qua thanh tra sẽ kiến nghị các biện pháp xử lý kịp thời đối với nhà đất dôi dư.

Do số lượng nhà, đất nhiều, trải rộng trên địa bàn Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây, ông Đạt yêu cầu đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, phù hợp, bảo đảm đầy đủ thông tin, hồ sơ phục vụ thanh tra nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị.

Do thời gian thanh tra trực tiếp chỉ có 30 ngày và phải ban hành kết luận trước 25/6, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Đạt yêu cầu đoàn thanh tra làm việc với tinh thần khẩn trương, phương pháp phù hợp, bảo đảm “làm đến đâu có kết quả đến đó”, kết luận thanh tra phải khách quan, chính xác, công tâm.

Trong khi đó, cuộc thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại TP Hải Phòng (thời kỳ thanh tra từ 1/3/2025 đến 30/4/2026) gồm 9 thành viên do ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I, làm trưởng đoàn; bà Bùi Thị Thúy Nga, Trưởng phòng 4 - Cục I làm phó trưởng đoàn.

Ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Trần Quân, thời gian qua thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, tổ chức rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất.

Sau sắp xếp, trên địa bàn Hải Phòng phát sinh nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư do thay đổi nhu cầu sử dụng, sáp nhập cơ quan, đơn vị. UBND TP Hải Phòng đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp, xử lý nhà đất và tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Đến nay Hải Phòng đã xử lý được 676/757 cơ sở, còn 81 cơ sở đang tiếp tục xử lý do còn vướng thủ tục.

Lãnh đạo Hải Phòng nhận định cuộc thanh tra chuyên đề kịp thời và cần thiết nhằm đánh giá đúng thực trạng, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, bất cập của cơ chế, chính sách; đồng thời góp phần kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chống lãng phí, khơi thông nguồn lực cho địa phương.

Hải Phòng cam kết phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Lê Tiến Đạt nhấn mạnh đoàn thanh tra phải chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai sắp xếp, xử lý nhà đất dôi dư để kiến nghị giải pháp tháo gỡ. Đoàn phải ban hành kết luận thanh tra trước ngày 25/6.

Ông Đạt đề nghị UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, xã, phường liên quan phối hợp chặt chẽ, bố trí cán bộ có thẩm quyền làm việc với đoàn thanh tra và cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu.