Thanh niên bị bắt vì "yêu" bé gái 12 tuổi trong rừng cao su ở Đồng Nai

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nơi Quỳnh và bé T. tâm sự (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo thông tin từ công an, vào đầu tháng 7, Quỳnh và bé T. (12 tuổi, ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) quen biết qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm.

Ngày 5/7, Quỳnh rủ T. đến vườn cao su ở xã Bình An để tâm sự. Tại đây, Quỳnh đã giao cấu với T..

Một ngày sau, do mâu thuẫn với gia đình, T. nhắn tin cho Quỳnh đến đón mình. Rạng sáng 7/7, Quỳnh đến xã Bình An chở T. về phòng trọ và tiếp tục hành vi giao cấu với trẻ em.

Đầu tháng 9, gia đình T. phát hiện sự việc nên đã làm đơn tố cáo Quỳnh đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bình An mời Quỳnh lên làm việc. Tại cơ quan công an, Quỳnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.