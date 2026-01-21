Thanh Hóa triển khai đề án hơn 1.150 tỷ đồng ổn định dân cư vùng thiên tai

Ngày 21/1, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định phê duyệt đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030”.

Đề án này dự kiến chi hơn 1.150 tỷ đồng nhằm di dời và ổn định cuộc sống cho hơn 2.700 hộ dân tại 47 xã miền núi, những nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.

Thanh Hóa được xác định là một trong những địa phương trọng điểm, thường xuyên hứng chịu nhiều loại hình thiên tai. Trong những năm gần đây, tình hình thiên tai tại tỉnh này diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại xã Yên Nhân trong năm 2025 (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo thống kê, từ năm 2016 đến 2024, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 87 người, khiến 24 người mất tích và gây thiệt hại ước tính hơn 12.000 tỷ đồng. Riêng trong năm 2025, Thanh Hóa phải đối mặt với 39 trận/đợt thiên tai, bao gồm bão số 3, số 5 và số 10, làm 15 người chết, 1 người mất tích, hơn 3.400 ngôi nhà bị hư hỏng và thiệt hại khoảng 4.000 tỷ đồng.

Mặc dù Thanh Hóa đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực địa phương, nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương để khắc phục hậu quả, nhưng do quy mô thiệt hại quá lớn và nguồn lực địa phương còn hạn chế, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất vẫn chưa được bố trí kinh phí để ổn định chỗ ở.

Trong giai đoạn 2021-2025, một đề án tương tự đã được phê duyệt nhưng kết quả thực hiện còn khiêm tốn, chưa đạt được mục tiêu đề ra. Hiện vẫn còn khoảng 1.300 hộ dân cần được tái định cư tập trung nhưng chưa được sắp xếp ổn định.

Đề án mới này sẽ tập trung vào việc bố trí ổn định cho các hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do thiên tai, các hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá, cùng với cộng đồng dân cư tiếp nhận các hộ tái định cư.

Một góc bản làng nơi vùng cao Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Đề án sẽ bố trí ổn định tại chỗ cho gần 500 hộ thuộc 19 xã/67 thôn, bản; tái định cư xen ghép cho gần 270 hộ thuộc 25 xã/79 thôn, bản; tái định cư tập trung cho gần 2.000 hộ tại 64 khu tái định cư thuộc 36 xã.

Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình dự kiến hơn 127 tỷ đồng. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ đối với nhà sàn, nhà không kiên cố; 75 triệu đồng/hộ đối với nhà cấp 4, nhà mái bằng; 100 triệu đồng/hộ đối với nhà từ 2 tầng trở lên.

Hơn 1.000 tỷ đồng còn lại sẽ được dành cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tập trung, cùng với các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra và giám sát.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa được giao là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện đề án quan trọng này trong giai đoạn 2026-2030.